Les aligneurs Spark™ reçoivent l'autorisation de la FDA pour le traitement orthodontique des enfants, offrant aux parents une nouvelle option avec des avantages de traitement significatifs par rapport au principal concurrent

Conçus pour s'adapter au mode de vie des enfants et des adolescents actifs d'aujourd'hui, les aligneurs transparent Spark sont désormais l'une des rares marques approuvées par la FDA pour traiter efficacement et en toute sécurité les jeunes patients dont les cas vont de simples à plus complexes. Les aligneurs Spark sont une option de traitement dirigée par un médecin, plus claire, plus confortable et qui se tache moins que la principale marque d'aligneurs. En fait, 96 % des patients préfèrent les aligneurs Spark à la marque leader sur la base de la clarté et du confort. 1 Les aligneurs Spark ont créé des milliers de sourires sains dans le monde entier depuis 2019.

« Mon fils et moi avons été très heureux de son expérience avec les aligneurs Spark », a déclaré Mme Strecker, parent d'un enfant de 9 ans qui avait besoin d'un traitement pour l'espacement et la correction de la PA. « Notre orthodontiste nous a recommandé Spark parce qu'il a obtenu des résultats exceptionnels avec d'autres patients et nous a dit que le matériau utilisé dans les aligneurs Spark serait l'option la plus claire tout en étant plus confortable que la principale alternative concurrente. Comme les gens pouvaient à peine remarquer qu'il portait des gouttières, mon fils s'est senti en confiance pendant tout le traitement. Nous avons vu son sourire changer radicalement en 3 mois environ et l'achèvement du traitement avec un beau sourire en 5 mois. Nous sommes de grands fans de Spark ! »

Les aligneurs Spark sont fabriqués avec le matériau TruGENTMTM, la dernière innovation en matière de matériau d'aligneur de marque propriétaire. TruGEN résiste mieux aux taches et est encore plus transparent que le principal matériau pour aligneurs. Les bords sont polis et plus lisses pour éviter l'inconfort occasionnel qui peut résulter des autres marques d'aligneurs. Contrairement aux produits d'alignement en ligne ou à domicile qui éliminent le rôle important de l'orthodontiste, les aligneurs Spark impliquent un médecin expérimenté dans tous les aspects du traitement.

« Mon cabinet a été impressionné par les résultats obtenus par nos patients avec les aligneurs Spark », a déclaré le Dr. Bill Dischinger* de Dischinger Team Orthodontics. « Le matériau TruGEN dans lequel sont fabriquées les gouttières offre un meilleur contact de surface, ce qui permet des mouvements dentaires plus rapides et plus fiables. Avec les aligneurs Spark, nous obtenons des résultats plus solides et plus prévisibles que ceux obtenus avec d'autres aligneurs. L'élargissement des indications d'utilisation est donc une excellente nouvelle pour mes jeunes patients qui mènent un style de vie actif, rempli de sports, de musique et d'autres activités. Toute mon équipe et nos patients sont ravis de l'expérience de traitement efficace et fiable qu'offrent les aligneurs Spark. »

Des médecins du monde entier ont utilisé avec succès les aligneurs Spark pour traiter une grande variété de problèmes orthodontiques chez les patients, notamment l'occlusion ouverte, l'occlusion profonde, la surocclusion, la sous-occlusion, l'occlusion croisée, l'encombrement, l'espacement, les dents semi-éruptées et les extractions.

« Les aligneurs Spark ont été conçus en collaboration avec des orthodontistes de premier plan. Ceci, ainsi que TruGEN™, le matériau le plus avancé disponible, garantit une meilleure expérience de traitement pour les patients », a déclaré Sheila Tan, vice-présidente de Global Marketing & Clinical Education. « Nous sommes ravis de l'autorisation de la FDA d'étendre nos options de traitement aux enfants et aux adolescents. Désormais, les aligneurs Spark peuvent être utilisés pour traiter les jeunes enfants qui n'ont pas toutes leurs dents permanentes. »

Les parents et autres consommateurs peuvent en savoir plus sur le système d'aligneur transparent de Spark, voir des images de patients avant et après, et trouver un médecin Spark Aligners sur sparkaligners.com

À propos du système d'aligneur transparent Spark™

Les aligneurs Spark™ sont fabriquées par Ormco™, un leader mondial des produits orthodontiques innovants, fort de 60 ans d'expertise en orthodontie, en R&D et en matière de normes de fabrication élevées. Ormco a permis aux médecins de créer plus de 20 millions de sourires dans plus de 130 pays. Les aligneurs Spark offrent les dernières avancées en matière d'aligneurs transparents et une meilleure expérience pour le patient. L'application Spark Approver 3D et la technologie avancée des aligneurs transparents avec le matériau TruGEN™ sont conçus pour répondre aux besoins des orthodontistes, offrant un mouvement dentaire plus efficace et plus performant, par rapport à la principale marque d'aligneurs. Les aligneurs Spark sont conçus pour donner aux orthodontistes plus de contrôle et de flexibilité afin qu'ils puissent obtenir plus facilement de beaux et rayonnants sourires.

Reconnus par les orthodontistes du monde entier, les aligneurs Spark sont plus claires, plus confortables et se tachent moins que la principale marque d'aligneurs. Les patients adorent les Spark Aligners : 100 % des patients interrogés recommanderaient les aligneurs transparents de Spark à un ami.¹ Pour plus d'informations sur les aligneurs Spark, visitez le site www.sparkaligners.com .

*Le Dr. Bill Dischinger est un consultant rémunéré d'Ormco. Les opinions exprimées sont celles du Dr. Dischinger. Ormco est un fabricant de dispositifs médicaux et ne délivre pas d'avis médicaux. Les cliniciens doivent se servir de leur propre jugement professionnel pour traiter leurs patients.

Base pour l'autorisation : Formulaire 045 de la matrice des réclamations :

Nouvelles indications d'utilisation : « Le système d'aligneur transparent Spark ™ Clear Aligner est indiqué pour l'alignement des dents pendant le traitement orthodontique de la malocclusion. » Auparavant, l'indication était : « Le système d'aligneur transparent Ormco Spark Clear Aligner est indiqué pour le traitement de la malocclusion dentaire chez les patients ayant une dentition permanente (c'est-à-dire toutes les deuxièmes molaires). Le système Ormco Clear Aligner positionne les dents par le biais d'une force douce et continue.

