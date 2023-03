Les AMR de ForwardX aident Li & Fung à accroître l'efficacité de 81 %

PÉKIN, 17 mars 2023 /PRNewswire/ -- Ces dernières années, le développement de l'industrie mondiale du e-commerce a engendré d'importantes opportunités et des défis pour la logistique tierce partie (3PL) et l'entreposage. Parmi les principaux défis figurent l'évolution des besoins des marques en matière de développement commercial, l'amélioration de la gestion des entrepôts et l'amélioration de l'efficacité tout en réduisant les coûts opérationnels. Certaines entreprises de 3PL modernisent leurs installations grâce à la transformation numérique avec des solutions logistiques intelligentes.

Li & Fung est un opérateur leader de services logistiques internes et de services de gestion de fret mondial en Asie. Parmi ses clients finaux figurent les importantes plateformes d'ameublement au monde, dont l'entrepôt est à l'origine de la plupart des expéditions de commandes de e-commerce en B2C en Chine. L'une de ses principales difficultés est son grand volume global de commandes et la forte intensité de préparation pour son personnel d'entrepôt.

Li & Fung a décidé de déployer les robots mobiles autonomes (AMR) de ForwardX et son système de planification de grappe f(x). Les AMR ont considérablement amélioré l'efficacité opérationnelle en servant plusieurs flux de travail tels que le chargement des racks, la préparation, le déchargement des racks et l'analyse des commandes.

Les AMR ont aidé Li & Fung à améliorer son efficacité de préparation de plus de 81 %. Une fois les commandes importées dans le système à partir du site Web, le système de planification de grappe f(x) regroupe les commandes selon un algorithme complexe, rendant ainsi le processus de préparation plus efficace. Dans le même temps, il permet au personnel de l'entrepôt de dire adieu aux chariots manuels, ce qui rend la préparation plus facile, plus intelligente et moins laborieuse. Le personnel de l'entrepôt peut surveiller les actions, les données et l'emplacement de chaque AMR en temps réel, ce qui lui donne un aperçu pratique et exploitable de son processus décisionnel.

En tant que leader mondial des robots mobiles autonomes à vision (AMR), ForwardX a inventé la première solution de préparation flexible du secteur, qui a été mise en œuvre avec succès dans plus de 200 projets commerciaux couvrant plus de 15 pays et régions.

ForwardX Robotics a fourni des services pour de nombreuses entreprises Fortune 500, y compris Jingdong Logistics, SF Supply Chain China, Li & Fung, TCL, Dongfeng Motor Corporation, etc. ForwardX continuera d'accroître ses investissements dans l'industrie de la 3PL afin d'améliorer et d'accélérer le transfert de l'industrie vers l'automatisation et la numérisation.

SOURCE ForwardX Robotics