Les antennes cornets asymétriques de RF elements ont été élues Produit de l'année par WISPA 2021 pour la troisième année consécutive

« Le fait que nous ayons remporté pour la troisième année consécutive le prix du produit de l'année décerné par la WISPA transmet un message très clair sur la façon dont nos produits RF elements changent réellement la donne. Le spectre radioélectrique est encore loin d'être utilisé de manière idéale en termes de durabilité et d'efficacité. Notre technologie d'antenne, la meilleure de sa catégorie, ouvre la voie à une utilisation efficace du spectre. Les fournisseurs de services Internet sans fil souhaitent s'assurer que leurs réseaux sans fil sont prêts à répondre à la future demande de connectivité à large bande. L'interférence RF et la disponibilité du spectre constituent un problème mondial extrêmement important pour les réseaux sans fil, et nous proposons aujourd'hui des solutions très efficaces et à l'épreuve du temps. Nous tenons à remercier tous les fournisseurs de services Internet sans fil qui ont à nouveau élu nos antennes produit de l'année, nous n'aurions pas pu le faire sans vous. « Merci pour votre soutien et votre confiance », a déclaré Juraj Taptic, cofondateur et PDG de RF elements.

« Nous avons prouvé que notre technologie fonctionne sur le terrain avec un énorme succès. Nous sommes honnêtes et transparents sur le fonctionnement de nos produits et nous tenons nos promesses chaque jour. Nous aidons à former les fournisseurs de services Internet sans fil pour les rendre plus compétents et plus compétitifs parce que ce secteur nous tient à cœur. Tels sont les principes fondamentaux de notre réussite. Notre large gamme d'antennes symétriques, asymétriques et UltraHorn est utilisée sur les tours de communication du monde entier. Elles constituent un instrument inestimable pour résoudre le problème du bruit, permettre une utilisation responsable du spectre, offrir une voie très claire vers une croissance durable et permettre aux fournisseurs de services Internet sans fil de de rivaliser avec d'autres technologies d'accès à large bande à l'échelle mondiale » a déclaré Tasos Alexiou, évangéliste produit chez RF elements.

RF elements est une entreprise technologique européenne. RF elements fabrique et vend des produits de réseau sans fil pour les fournisseurs de services. La technologie des antennes de RF elements répond au plus gros problème du réseau sans fil, à savoir la disponibilité du spectre. La solution est basée sur le plus grand ensemble d'antennes de point d'accès du secteur, avec des propriétés de rayonnement uniques et un connecteur de guide d'ondes sans perte exclusif permettant une évolutivité illimitée du réseau. Les fournisseurs de services utilisant la technologie des antennes de RF elements bénéficient d'un débit nettement plus élevé dans les bandes de fréquences non soumises à des licences ainsi que d'un excellent retour sur investissement. RF elements est basée à Bratislava, en Slovaquie, et dispose d'un soutien commercial local aux États-Unis, en Irlande, au Mexique et en Afrique du Sud.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1658708/WISPA_AWARDS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1498140/RF_elements_Logo.jpg

SOURCE RF elements