Les appels se multiplient pour la libération du propriétaire d'AFTRADE détenu au Congo

KINSHASA, République démocratique du Congo, 26 mars 2021 /PRNewswire/ -- Les appels à la libération de l'homme d'affaires américain Alexander Zingman, détenu en République démocratique du Congo (RDC) la semaine dernière, se multiplient. Zingman, qui possède la double nationalité américaine et biélorusse, a été arrêté avec son collègue Oleg Vodchits, un citoyen biélorusse, et l'homme d'affaires italien Paolo Persico.

- Je suis profondément inquiète pour le bien-être d'Alex. Il a été détenu par les autorités de la RDC. Aucune explication officielle n'a été fournie et les tentatives pour recevoir des chèques d'aide sociale ont été systématiquement refusées », a déclaré Mme Zingman, épouse du propriétaire de l'entreprise AFTRADE.

- Heureusement, son avocat a pu prendre brièvement contact avec lui mardi. Mais, compte tenu de l'instabilité dans le pays et de la mort récente de l'ambassadeur d'Italie, il s'agit d'une situation extrêmement préoccupante pour toute la famille, les amis et les collègues d'Alex », a-t-elle souligné.

M. Zingman, 54 ans, qui est également consul honoraire du Zimbabwe en Biélorussie et possède un passeport diplomatique, est propriétaire d'AFTRADE, une société qui distribue des équipements agricoles et miniers en Afrique. Il était en visite en RDC avec Vodchits, le représentant africain d'AFTRADE, et Persico pour des réunions à Lubumbashi.

- Nous sommes très préoccupés par la détention d'Alexander Zingman en RDC. Il était dans le pays pour un voyage d'affaires légitime visant à générer du commerce agricole avec nos partenaires en Afrique », a déclaré Henadzi Mosesau, directeur du bureau de représentation d'AFTRADE au Belarus.

- Nous demandons aux autorités de la RDC de libérer immédiatement M. Zingman, son collègue Oleg Vodchits et leur associé italien Paolo Persico. Détenir des hommes d'affaires occidentaux en visite d'affaires n'est pas utile à nos efforts pour promouvoir le commerce avec l'Afrique », a noté M. Mosesau.

AFTRADE a conclu des accords agricoles avec plusieurs pays africains pour fournir des tracteurs et d'autres machines agricoles, ainsi que pour dispenser une formation aux techniques agricoles modernes.

- Les activités de mon client, M. Zingman, en RDC sont tout à fait légitimes, et nous nous efforçons d'obtenir sa libération immédiate. En outre, lui et ses compagnons de voyage sont détenus sans inculpation et sans procédure régulière. Nous demandons instamment aux autorités congolaises de veiller à ce que leurs droits humains et juridiques soient pleinement protégés », a déclaré son avocate Esther-Rose Lufuta.

Fin février, l'ambassadeur italien en RDC, Luca Attanasio, et son chauffeur ont été tués lorsque leur voiture a été attaquée alors qu'ils voyageaient dans un convoi des Nations unies.

