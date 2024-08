Les artistes martiaux de wing chun se disputent une place dans les finales de la compétition mondiale de Shaolin Wing Chun du Sud

FUZHOU, Chine, 7 août 2024 /PRNewswire/ -- Dans un moment charnière pour le monde des arts martiaux, le concours de sélection intermédiaire pour la toute première compétition de Shaolin Wing Chun du Sud a récemment débuté dans le monde entier. Des concurrents de plus de 30 pays et régions sont entrés en lice, chacun visant à décrocher sa place pour les finales mondiales.

Poster for the First World Southern Shaolin Wing Chun Competition (Photo courtesy of Huanqiu.com)

La compétition de cette année présente une variété de techniques de wing chun, notamment le Siu Nim Tao, le Seeking the Bridge et les Thrusting Fingers. Les concurrents se sont également affrontés dans des épreuves telles que l'épée à huit tranchants, la perche à six pointes et demie, le mannequin de bois et le chi sao. L'équipe chinoise est dirigée par Zheng Zujie, une figure nationale du wing chun. Parmi les personnalités présentes, citons Benny Meng (Fédération américaine de Wushu Kungfu), Stanislav Bagalev (Bulgarie), Andreas Ertl (Allemagne), Erik Batstra (Pays-Bas), James Javidan (France), Chango Noaks (Los Angeles) et Vincent Meng, arbitre certifié panaméricain. Ces professionnels se sont réunis pour identifier les meilleurs artistes martiaux et les faire progresser jusqu'aux finales mondiales.

Art martial chargé d'histoire, le wing chun tire ses origines du temple Shaolin du Sud, à Fuqing, en Chine. Développé par Wu Mei, inspiré par un maître zen à la fin de la dynastie Ming et au début de la dynastie Qing, l'art martial a depuis transcendé ses racines locales. En 2014, l'initiative Wing Chun de Fuzhou a été reconnue comme un projet représentatif du patrimoine culturel immatériel national de la Chine, mettant en évidence son importance culturelle.

La World Southern Shaolin Wing Chun Competition offre une plateforme aux passionnés de wing chun du monde entier pour approfondir leur engagement dans les pratiques culturelles chinoises et la philosophie des arts martiaux. Il favorise le dialogue culturel et l'unité entre les participants internationaux, enrichissant leur compréhension et encourageant les amitiés mondiales.

La compétition est supervisée par l'Association chinoise de wushu, avec le soutien total de Huanqiu.com. L'événement est organisé conjointement par le Bureau municipal de la culture et du tourisme de Fuzhou, le Bureau municipal des sports de Fuzhou et l'Association Wing Chun de la province de Fujian. Le bureau municipal de la culture, des sports et du tourisme de Fuqing, le temple Shaolin du Sud à Fuqing et d'autres entités sont responsables de l'organisation de l'événement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2475182/Image1.jpg