Les billets pour le salon LA Auto Show sont désormais en vente : les habitants de Californie du Sud pourront découvrir en personne le meilleur des nouveautés automobiles

LOS ANGELES, 25 août 2021 /PRNewswire/ -- The Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), plus grand événement annuel de l'automobile et du style de vie, a annoncé l'ouverture de sa billetterie. Les acheteurs de voitures neuves et les passionnés d'automobile pourront à nouveau découvrir et tester les véhicules et les solutions de mobilité personnelle les plus récents au Los Angeles Convention Center du 19 au 28 novembre.

Le salon LA Auto Show, qui s'étend sur un million de mètres carrés d'espace intérieur/extérieur, présentera les dernières nouveautés en matière de véhicules électriques, à hydrogène et à essence, les marques du marché des pièces détachées et les scooters de mobilité personnelle, répondant à une demande de deux ans de participation et de divertissement en personne.

Compte tenu de l'intérêt croissant pour les véhicules propres, le salon inaugurera une piste d'essai intérieure pour les véhicules électriques. Electrify America sera le fournisseur de charge officiel de la piste de 45 000 pieds carrés, ce qui permettra aux visiteurs de poser des questions et d'interagir directement avec la société à l'origine du plus grand réseau public de charge rapide des États-Unis, ainsi que de choisir parmi une sélection variée de modèles de voiture électrique à tester.

Organisé dans l'épicentre des véhicules électriques du pays et dans la capitale mondiale de la culture automobile, l'événement de cette année présentera le mélange le plus robuste de véhicules électriques et à essence du pays pour que les consommateurs et les acheteurs potentiels puissent voir toutes leurs options dans un environnement sans aucune pression de vente.

« Nous sommes fiers de faire partie intégrante de la culture automobile en Californie du Sud ainsi que de l'innovation en matière de voitures électriques, et d'être un événement incontournable du calendrier », a déclaré Lisa Kaz, PDG et propriétaire du LA Auto Show. « Cette année, les visiteurs auront accès à la plus large gamme de voitures, de camions, de SUV et d'expériences interactives à découvrir en famille et entre amis, dans un environnement sûr et confortable où chacun trouvera son compte. »

Les points forts :

Essais routiers : plus d'une douzaine de marques proposeront des essais routiers pour présenter leurs dernières technologies et leurs nouvelles fonctionnalités.

Expériences en plein air : profitez de parcours de conduite exaltants avec le Camp Jeep, Ford Bronco, Volkswagen, et bien davantage.

Le Garage : la destination favorite. Le LA Auto Show, vitrine du marché des pièces de rechange, est le lieu où vit la culture automobile, avec un mélange éclectique de marques de personnalisation et de style de vie.

Art Center College of Design : découvrez les derniers travaux du principal institut de design de Californie du Sud et réservez votre place pour dessiner aux côtés de concepteurs de véhicules de renommée mondiale.

Dernière loterie « The Lost Corvettes » : faites un don pour soutenir les vétérans américains et tenter de gagner une Corvette classique, dont le premier modèle de 1953.

Galpin's Hall of Customs : ce hall abrite des véhicules personnalisés, classiques et exotiques à couper le souffle.

Il ne sera pas possible de payer en liquide cette année ; les billets peuvent être achetés en ligne sur laautoshow.com/tickets ou aux kiosques de billetterie sur place avec une carte de crédit. Pour savoir plus sur les billets individuels, VIP et les forfaits familiaux :

Billets d'admission générale non datés : adulte 20 $, senior 12 $, enfant 6 $

Entrée anticipée VIP les samedis et dimanches : adulte 40 $, enfant 12 $

Visites de groupes VIP les samedis et dimanches : adulte 95 $, enfant 40 $

Packs familiaux de Thanksgiving (mercredi et jeudi) : 60 $

Des programmes spéciaux et des offres pour les militaires et les premiers intervenants seront annoncés en septembre. Pour les groupes de plus de 20 personnes, les participants peuvent contacter directement le LA Auto Show afin de connaître le prix de groupe.

Le LA Auto Show sera exploité en totale conformité avec tous les protocoles de sécurité requis par le Los Angeles County Department of Public Health. Pour obtenir les dernières informations et directives à l'approche du salon, visitez LAAutoShow.com.

À propos du Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Fondé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon automobile nord-américain annuel de la saison et est largement reconnu comme l'un des salons les plus influents au niveau mondial. Reflet de son emplacement, le salon célèbre l'histoire d'amour que les habitants de Los Angeles entretiennent avec leurs voitures et offre une plateforme mondiale pour la technologie et l'innovation de l'industrie, synonymes de la Californie. Le salon se déroule sur 10 jours complets pendant la période de Thanksgiving et c'est une destination incontournable pour de nombreux influenceurs du secteur, les passionnés de voitures et les familles souhaitant profiter d'une journée pendant la période des fêtes. Organisé chaque année au Los Angeles Convention Center, le LA Auto Show contribue à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars à l'économie locale, stimule le marché de l'emploi local et est le premier générateur de revenus du LA Convention Center. En 2021, les journées des médias et de l'industrie, AutoMobility LA, se tiendront les 17 et 18 novembre et comprendront une série d'annonces et de révélations révolutionnaires sur l'industrie. Le salon sera ouvert au public du 19 au 28 novembre. Le LA Auto Show est soutenu par la Greater LA New Car Dealer Association et est détenu et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les dernières nouvelles et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous aux alertes sur http://www.laautoshow.com/.

À propos d'Electrify America, LLC

Electrify America LLC, le plus grand réseau ouvert de recharge ultrarapide en courant continu des États-Unis, investit 2 milliards de dollars sur 10 ans dans l'infrastructure, l'éducation et l'accès aux véhicules propres. Cet investissement permettra à des millions d'Américains de découvrir les avantages de la conduite électrique et de soutenir la mise en place d'un réseau national de chargeurs pratiques et fiables sur les lieux de travail, dans les communautés et sur les autoroutes. Electrify America prévoit plus de 1 700 stations de recharge au total, avec plus de 9 500 chargeurs, d'ici à la fin 2025. Au cours de cette période, l'entreprise s'étendra à 49 États et au district de Columbia, respectant ainsi son engagement à soutenir l'adoption accrue des véhicules propres grâce à un réseau complet, technologiquement avancé et convivial.

Les entreprises souhaitant participer au prochain LA Auto Show et/ou à ses journées des médias et de l'industrie (AutoMobility LA) sont priées de contacter Terri Toennies, présidente du LA Auto Show, à l'adresse [email protected]. Pour les demandes de presse, veuillez contacter Kat Kirsch à l'adresse [email protected].

