Les bioplastiques répondent à toutes les normes de sécurité de l'UE

BERLIN, 2 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Les produits fabriqués à partir de matières plastiques biologiques doivent subir les mêmes procédures d'essai que les produits plastiques conventionnels pour accéder au marché de l'Union européenne (UE). Par conséquent, un risque pour la santé des consommateurs est exclu. Les plastiques destinés à être certifiés biodégradables ou compostables doivent faire l'objet d'essais supplémentaires. « Les produits en bioplastique sont ainsi soumis à un plus grand nombre d'essais que les produits en plastique conventionnels », explique Hasso von Pogrell, directeur général d'European Bioplastics (EUBP).

Les produits en plastique en contact avec les denrées alimentaires doivent être conformes aux règles strictes de l'UE. Ces règles doivent être respectées tant par les plastiques conventionnels que par les plastiques biosourcés. Le règlement pertinent de la Commission (UE) n° 10/2011 contient des exigences relatives aux tests de migration. Une limite de migration correspond à la quantité maximale autorisée d'une substance donnée cédée aux denrées alimentaires. La limite garantit que les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne posent aucun risque pour la santé des consommateurs. La composition des matériaux multi-composants est également vérifiée et seules les substances et matériaux considérés comme sûrs dans la liste de l'Union peuvent être utilisés.

Les plastiques biodégradables certifiés pour le compostage industriel selon la norme européenne EN 13432 doivent respecter une limite fixe pour les métaux lourds et autres substances toxiques et dangereuses. Un test d'écotoxicité est également obligatoire, conformément aux règles de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) [1]. Ce test examine les effets possibles du compost industriel sur la croissance des plantes et son innocuité toxicologique pour les microorganismes. Les paillis agricoles certifiés biodégradables dans le sol conformément à la norme européenne EN 17033 doivent être conformes aux directives strictes relatives aux substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Cela garantit que les paillis ne contiennent pas de substances nocives. Outre un test supplémentaire pour l'inhibition de la nitrification, la certification EN 17033 comprend également une procédure pour exclure les effets négatifs sur les organismes du sol. Une norme européenne à venir pour le compostage à domicile des sacs de transport (prEN 17427) résumera encore une fois toutes les procédures d'essai. « Les produits en bioplastique sont soumis à un plus grand nombre d'essais que les produits plastiques conventionnels", résume Hasso von Pogrell.

« L'affirmation selon laquelle les produits fabriqués à partir de plastiques biosourcés contiennent des produits chimiques nocifs n'est pas défendable en raison des nombreux tests requis », dénonce Hasso von Pogrell, se référant à une étude récemment publiée par l'université de Francfort. La méthodologie de l'étude, au cours de laquelle les bioplastiques ont été soumis à des tests de migration, semble très contestable car elle diffère considérablement de la méthodologie des procédures d'essai de l'UE. « De plus, le résultat de l'étude ne représente pas une caractéristique spécifique des bioplastiques. Au contraire, la méthodologie différente conduit au même résultat lors de l'essai réalisé sur des produits en plastique conventionnels », explique Hasso von Pogrell.

European Bioplastics :

European Bioplastics représente les intérêts de l'industrie européenne des bioplastiques. Ses membres comptent des entreprises de toute la chaîne de valeur. Les membres produisent, transforment et distribuent des plastiques fabriqués à partir de matières premières renouvelables, sont biodégradables ou présentent ces deux propriétés. De plus amples informations sont disponibles sur : www.european-bioplastics.org.

Contact pour les médias :

Oliver Buchholz, responsable de la communication, European Bioplastics, Marienstr. 19/20, 10117 Berlin, Téléphone : +49 (0) 30 28482 353, Fax : +49 (0)30 284 82 359, [email protected]

[1] Test 208 de l'OCDE.

SOURCE European Bioplastics