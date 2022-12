Les boîtes mystères de VIMworld contiennent des récompenses, des compagnons convoités et des prix exceptionnels

LAS VEGAS, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- VIMworld a célébré l'ouverture de sa nouvelle boutique sur BNB Smart Chain avec la sortie de sa collection de boîtes Hiver 2022 à une réduction incroyable de 50 % du prix de détail. La collection Hiver 2022 comprend trois boîtes différentes nommées « Joy », « Ho Ho Ho » et « Together », cette dernière étant la plus rare et conçue pour commémorer la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Les acheteurs de ces boîtes attendent avec impatience de pouvoir les ouvrir à Noël. Ce jour-là, les boîtes donneront accès à un EGG (Electronically Gifted Goodie, cadeau électronique) de VIMworld contenant l'un des six produits rares. Les acheteurs les plus chanceux pourront trouver un EGG légendaire ou divin qui leur permettra de faire éclore un compagnon de haut niveau. Cependant, les acheteurs qui obtiennent un EGG commun, précieux, rare ou épique peuvent tout de même déjouer la chance et trouver des objets d'une grande valeur et extrêmement rares.

Les boîtes les plus rares ont plus de chances de contenir des EGG plus rares. Ceux-ci ont plus de chances de faire éclore des compagnons de grande valeur et en nombre très limité, qui peuvent rapporter des jetons de récompense hebdomadaires ou procurer des avantages, des boosters et des améliorations de plateforme dans les jeux. Certains compagnons donneront également accès à des événements et des prix dans le monde réel, comme des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Pour acheter une boîte, rendez-vous sur la boutique à l'adresse www.VIMworld.com, et autorisez une transaction d'achat par le biais de votre application de portefeuille pour la boîte ou l'offre groupée de votre choix. Cette première vente de boîtes est la meilleure occasion d'obtenir certains des compagnons les plus recherchés et les plus utiles au prix le plus bas de l'année. De nouvelles collections de boîtes et d'autres produits seront disponibles à la vente dans la nouvelle boutique ultérieurement.

À propos de VIMworld

VIMworld est un vaste métavers de jetons non fongibles (NFT) sur la blockchain BSC qui offre aux utilisateurs un espace pour s'épanouir et aux entrepreneurs une plateforme pour construire et prospérer. Au cœur de VIMworld se trouvent les VIM, des « SmartNFT », ou NFT intelligentes, qui créent de la valeur à partir de l'utilité. De plus, nous permettons aux séries NFT populaires de BSC de faire partie de notre écosystème. VIMworld offre des possibilités de croissance illimitées... la seule limite étant votre imagination.

VIMworld est accessible à l'adresse VIMworld.com. Pour vous connecter, téléchargez Nufinetes, notre portefeuille de cryptomonnaies et de NFT spécialement conçu. Ce portefeuille multichaîne complet peut être utilisé sur plusieurs blockchains populaires, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les dApps, de visualiser les collections NFT et de stocker leurs tokens dans un environnement sécurisé et convivial. Procurez-vous le portefeuille Nufinetes sur nufinetes.com (compatible avec le système d'exploitation, l'appareil ou le navigateur Web de votre choix).

