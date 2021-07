Les "Bonding Engineers" de Lohmann suscitent l'enthousiasme pour la technologie des rubans adhésifs lors du premier forum en ligne ISGATEC "Adhesive Tapes for Industrial Applications".

L'événement était destiné à un groupe de participants issus des secteurs de la conception, du développement et de la production ainsi que des achats, de l'assurance qualité et de la maintenance dans les pays germanophones, mais il a déjà suscité un intérêt international dès ce coup d'envoi. La majorité des visiteurs provenaient du secteur des rubans adhésifs, mais de grandes entreprises telles que Bosch, BSH et Dräger étaient également représentées. Au cours de diverses séances de discussion concernant les points du programme, les intervenants et les membres du public se sont retrouvés pour un échange animé.

"L'événement a été un projet pilote passionnant avec des présentations intéressantes et un grand concept qui n'avait pas encore été vu sous cette forme", a déclaré Peter Harendt, responsable du marketing technique chez Lohmann. Dans sa présentation en ligne, il a donné aux visiteurs un aperçu du thème "Rubans adhésifs pour des liaisons permanentes et pour des méthodes de traitement modernes" et a présenté de nouveaux matériaux pour des solutions adhésives haut de gamme ainsi que des méthodes de traitement de pointe telles que la conversion au laser à la volée. Le Dr Carsten Herzhoff, directeur technique de Lohmann, a pu en apprendre davantage sur le processus de production lors d'une visite virtuelle : De la High Performance Coating Line (HPCL) à la nouvelle ligne de revêtement TwinMelt® en passant par le laboratoire de technologie d'application, la Bonding Arena®. "J'ai été ravi d'avoir l'occasion d'emmener les participants au cœur de Lohmann - notre fabrication. La technologie du collage est un champion (caché) dans le domaine des procédés de fixation ou d'assemblage. C'est pourquoi il est extrêmement important pour nous de faire progresser l'acceptation et la sensibilisation à cette technologie polyvalente et de nous mettre encore plus en réseau avec l'industrie", déclare M. Herzhoff. Avec le Dr Evert Smit, directeur du scoutisme chez Lohmann et président de l'Association européenne des rubans adhésifs (Afera), la triade des "Bonding Engineers" au Forum ISGATEC était complète : sa présentation au nom de l'Afera a donné un large aperçu des diverses possibilités d'applications industrielles des rubans adhésifs. Parmi les autres sujets abordés lors de cet événement, citons le prétraitement des surfaces et la norme de qualité DIN 2304 pour les applications d'adhésifs sensibles à la pression (Prof. Dr Andreas Groß, IFAM).

"Afera souhaite rester étroitement associée à l'ISGATEC à l'avenir et nous nous imaginons bien continuer à être un partenaire du forum", a déclaré le Dr Evert Smit dans une perspective d'avenir. "Un objectif clair peut certainement être à long terme d'étendre l'événement à un public international plus large et, surtout, d'inclure beaucoup plus les utilisateurs au bout de la chaîne de valeur. Il y a eu trop peu de salons professionnels dédiés à la technologie des adhésifs sensibles à la pression comme celui-ci jusqu'à présent - et nous voyons le forum ISGATEC comme une grande opportunité pour cela !"

À quoi ressemble la production de ruban adhésif chez Lohmann? Regardez la visite virtuelle avec le Dr Carsten Herzhoff ici: https://youtu.be/6RRfZBAw1lg

