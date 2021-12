Les bus écologiques de TEMSA sont en augmentation croissante sur les routes d'Israël

Le modèle écologique LF12 de TEMSA équipé d'un moteur diesel E6, qui offre des solutions modernes aux villes, est en augmentation constante sur les routes d'Israël. Plus récemment, TEMSA a livré des véhicules à Dalhom Motors Ltd., l'un des plus grands opérateurs d'Israël.

Dans le cadre de l'accord, 48 véhicules TEMSA de modèle LF12 ont été inclus dans la flotte de l'entreprise. Les derniers véhicules achetés par l'entreprise, qui a augmenté le nombre de véhicules de marque TEMSA à 83 en l'espace d'un an avec la dernière livraison, seront offerts aux habitants de Netanya, en Israël, le 1er janvier 2022.

LIVRAISON DE 83 VÉHICULES EN UN AN

Reflétant son expérience dans les solutions de transport urbain pour les bus, TEMSA a conçu 48 modèles LF12 dans les moindres détails.

Toutes les options demandées par Dalhom Motors Ltd., ont été intégrées dans les bus avec la signature de TEMSA.

Soulignant que l'efficacité de TEMSA sur les marchés étrangers augmente de jour en jour, Hakan Koralp, directeur des ventes et du marketing chez TEMSA, a déclaré : « Pour TEMSA, 2021 a été une année de croissance et de progrès avec de solides avancées sur les marchés où la marque est présente. Nous pensons que la flotte de 83 véhicules que nous avons livrée récemment à Israël permettra de suivre l'architecture de la ville et de donner l'exemple de la vision des « villes intelligentes » avec sa structure économique, confortable, sûre et respectueuse de l'environnement. Avec cette livraison, nous avons pris une place solide sur le marché du Moyen-Orient ainsi que sur le marché européen. »

