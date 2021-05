Les caméras biométriques de DERMALOG remportent le prix allemand de l'innovation

Le Conseil allemand du design vient de récompenser pour la quatrième fois des innovations de produits pionniers. Un prix allemand de l'innovation 2021 dans la catégorie GOLD, la plus haute distinction parmi les prix décernés par le jury de cette institution renommée, a été décerné à DERMALOG Identification Systems GmbH.

BERLIN et HAMBOURG, Allemagne, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- DERMALOG a impressionné le jury d'experts des German Innovation Awards avec ses dernières caméras multibiométriques conçues pour permettre une identification biométrique à grande vitesse. La technologie sans contact et automatisée permet de capturer plusieurs caractéristiques biométriques à la fois, ce qui la rend apte à fonctionner en toute sécurité, par exemple dans le domaine du contrôle d'accès. Selon la déclaration du jury, le système de caméra est une évolution opportune, qui assure une sécurité encore plus grande à l'ère de la pandémie et au-delà.

La technologie innovante des caméras multibiométriques permet de détecter le visage et l'iris à une distance pouvant atteindre deux mètres en une seconde seulement. Les caméras mesurent également la température du corps grâce à des capteurs thermiques intégrés. La solution offre ainsi une précision exceptionnellement élevée en matière d'identification biométrique et apporte une contribution précieuse à l'amélioration de la protection de la santé.

« Nous sommes ravis de remporter le prix allemand de l'innovation pour nos caméras multi-biométriques. Cette série de produits est le résultat d'années de travail de recherche. Ce prix récompense donc également le travail exceptionnel de nos nombreux développeurs », déclare Günther Mull, directeur général de DERMALOG.

Les nouvelles caméras développées par le spécialiste de la biométrie basé à Hambourg sont déjà utilisées dans plus de 60 pays dans le monde. Elles permettent de mettre en place des points de contrôle d'accès sécurisés et rapides dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du contrôle des frontières, de la fabrication, de l'hôtellerie et d'autres secteurs.

