Les casinos en ligne sans licence voient leur base d'utilisateurs doubler selon un rapport établi par KingCasinoBonus.uk

LONDRES, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'essor de l'industrie du jeu au Royaume-Uni s'accompagne de statistiques inquiétantes émises par KingCasinoBonus . Les plateformes de jeu illégales ont été un sujet brûlant de l'industrie du iGaming cette année.

Mot-clé Volume des recherches mensuelles casino sans gamstop 5.1K casinos sans gamstop 1.2K sites de paris pas sur gamstop 2.0K bookmakers pas sur gamstop 700 sites de casino sans gamstop 700 casinos en ligne sans gamstop 500

Les experts de KingCasinoBonus.uk ont extrait des informations à partir de l'outil Keyword Explorer d'Ahrefs. Il s'agit d'un outil de mesure des recherches et des préférences en ligne à partir des données de Google. Il vise à révéler les sujets utilisés par les utilisateurs britanniques concernant l'activité de jeu illégale des casinos sans licence. Les données sont valables en date du 16 novembre 2022.

Comment les chiffres reflètent-ils les statistiques?



Toutes les entrées de la colonne de gauche représentent des mots associés

à des licences de casinos hors UKGC, c'est-à-dire soumis à aucune régulation ni protection des données ou des fonds.

Les nombres en milliers dans la colonne de droite représentent le nombre de recherches mensuelles dans le monde entier. Une recherche localisée au Royaume-Uni n'aurait pas été pertinente ; de nombreux joueurs qui cherchent ces termes utilisent un logiciel VPN.

Le marché noir gagne plus de 1 000 joueurs chaque mois



Selon l'analyse de KingCasinoBonus, les requêtes de recherche extraites d'Ahrefs démontrent qu'en pratique, dans la vie réelle, 1 000 joueurs britanniques créent de nouveaux comptes sur des sites non réglementés et revendiquent des bonus abusifs.

Évolution des chiffres : 2019 par rapport à 2022 et 2022 par rapport à 2025



Les données de cette année plus deux fois plus nombreuses que celles extraites en 2019. À l'époque, environ 500 joueurs britanniques accédaient aux casinos en ligne sans licence.

KingCasinoBonus prévoit la même tendance à la hausse pour les deux prochaines années. Malheureusement, cette hausse portera le nombre de joueurs à plus de 2 000 par mois sur les sites du marché noir, sans licence, d'ici 2025.

Les parieurs en ligne du Royaume-Uni : des cibles faciles d'escroqueries



D'ici 2030, l'industrie du jeu devrait dépasser les 149 milliards de livres. La hausse du nombre de joueurs en ligne et de l'activité de jeu illégale s'accompagne d'une inquiétante vague d'escroqueries et de fraude. De plus en plus d'utilisateurs en ligne prennent conscience des risques auxquels ils s'exposent lorsqu'ils jouent dans des casinos en ligne ou des sites de paris sans GAMSTOP. C'est pourquoi les joueurs essaient de se protéger en recherchant les prestataires les plus sûrs.

Raisons de la croissance accélérée de l'industrie du jeu



Outre la législation stricte, les sites de jeu et de pari doivent inclure un processus KYC complet sur leur plateforme. La procédure Know Your Customer (connaissez vos clients), ou Enhanced Due Diligence (diligence raisonnable accrue), est un processus de vérification visant à réduire les risques de fraude financière.

Elle nécessite de fournir des renseignements sur l'identité de l'utilisateur (nom complet, date de naissance et autres pièces d'identité gouvernementales comme un permis de conduire).

SOURCE KingCasinoBonus.uk