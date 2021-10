Les cellules pérovskites de Saule Technologies atteignent un rendement impressionnant de 25,5 %

Les résultats ouvrent de nouvelles opportunités commerciales pour Saule Technologies, une société basée à Wroclaw, en Pologne. Les dispositifs photovoltaïques flexibles en pérovskite produits par Saule sont très bien adaptés à l'alimentation des appareils électroniques en intérieur, dans des conditions de faible intensité lumineuse, ce qui en fait une solution parfaite pour diverses applications de l'Internet des objets (IoT). Ce qui est notable, c'est que cette technologie futuriste est facilement disponible pour être déployée sur le marché, et Saule Technologies, en tant que première entreprise au monde, a pu transférer le processus de fabrication des cellules du stade de la R&D à la ligne de production à grande échelle.

- « Notre première usine imprime déjà des dispositifs en pérovskite adaptés au secteur de l'IoT. Maintenant que nous avons réussi à entrer dans la phase de commercialisation, nous allons faire évoluer notre activité. Il est temps de construire de nouvelles usines dans le monde entier, avec des débits de production beaucoup plus élevés, car la demande augmente rapidement. Le marché de l'IoT représentera 1,1 trillion de dollars en 2025 et nous sommes prêts », a déclaré le Dr Olga Malinkiewicz, cofondatrice et directrice technique de Saule Technologies.

Le potentiel de la technologie photovoltaïque perovskite dépasse largement le marché de l'IoT, et la première utilisation commerciale aidera à faire mûrir la technologie pour atteindre son plein potentiel, avec une large gamme d'applications.

Les cellules de Saule Technologies sont également d'excellentes sources d'énergie pour le photovoltaïque intégré aux bâtiments, le photovoltaïque appliqué aux bâtiments, l'e-mobilité et de nombreux autres secteurs d'activité. Par exemple, Skanska est à l'avant-garde d'une méthode consistant à recouvrir les extérieurs des immeubles de bureaux de cellules solaires pérovskites semi-transparentes, fournies par Saule Technologies, à une échelle commerciale.

Saule Technologies reconnaît le financement du NCBR (Centre national de recherche et de développement) dans le cadre du projet « High performance perovskite solar cells for applications in low light condition » (Cellules solaires en pérovskite à haute performance pour des applications dans des conditions de faible luminosité) POIR.01.01.01-00-1482/19

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1657185/Saule_Technologies.jpg

SOURCE Saule Technologies