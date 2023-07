Les CHAIMELEON Open Challenges : une occasion unique pour les scientifiques européens de faire progresser la recherche sur le cancer grâce à l'IA

- Les CHAIMELEON Open Challenges offrent aux chercheurs une occasion unique de collaborer et de développer de nouvelles solutions susceptibles d'avoir un impact significatif sur le diagnostic et le traitement du cancer.

- Le projet CHAIMELEON (Accelerating the lab to market transition of AI tools for cancer management) - Accélérer la transition du laboratoire au marché des outils d'IA pour la gestion du cancer est financé par le programme de recherche et d' innovation Horizon 2020 de l' Union européenne, qui promeut l' excellence scientifique, l' innovation et la compétitivité internationale.

- Quibim coordonnera et supervisera les défis à relever (open challenges), en s'appuyant sur l'expertise de l'entreprise dans l'application de l'IA à la recherche sur le cancer et à l'imagerie médicale.

VALENCIA, Espagne, 3 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le cancer est la deuxième cause de décès en Europe1. Avec 3,7 millions de nouveaux cas de cancer en Europe chaque année, il est clair que les cliniciens ont besoin d' outils et de ressources novateurs pour améliorer le diagnostic du cancer, la thérapie, la sélection des patients et la prédiction. L'intelligence artificielle (IA) est apparue comme une technologie prometteuse qui peut contribuer à la réalisation de ces objectifs. À la recherche de nouvelles opportunités d'IA pour faire avancer la recherche médicale et améliorer les résultats pour les patients, les partenaires du consortium du projet CHAIMELEON financé par l'UE ont créé les CHAIMELEON Open Challenges.

CHAIMELEON Logo

Les CHAIMELEON Open Challenges sont un concours destiné à former et à perfectionner des modèles d'IA pour répondre à des questions cliniques sur cinq types de cancer : prostate, poumon, sein, côlon et rectum. Les participants sont invités à collaborer et à développer des solutions innovantes basées sur l'IA susceptibles d'avoir un impact significatif sur le diagnostic, la gestion et le traitement du cancer. Ils seront évalués sur la base d'un équilibre entre la performance de leurs algorithmes d'IA à prédire différents paramètres cliniques tels que la stadification de la maladie, la réponse au traitement ou la survie sans progression, et leur fiabilité. Ceux qui relèvent le défi sont en mesure de gagner un prix global de 20 000 euros par défi, réparti entre les gagnants, avec 100 000 euros de prix.

Les CHAIMELEON Open Challenges offrent aux chercheurs une occasion unique de collaborer et de développer de nouvelles solutions susceptibles d'avoir un impact significatif sur le diagnostic et le traitement du cancer. L'inscription aux défis ouvrira le 3 juillet 2023 et sera disponible jusqu'à la fin du mois d'août 2023. Les défis seront divisés en deux phases : la phase de classification et la phase de championnat.

La phase de classification s'étendra de juillet à septembre 2023. Au cours de cette phase, tout participant peut s'inscrire et télécharger un ensemble de données hautement contrôlées sur le cancer. L'ensemble de données sera constitué d'images post-traitées (c'est-à-dire harmonisées) associées à des variables cliniques spécifiques, ce qui garantira des conditions de concurrence équitables pour tous les participants. Les participants formeront leurs modèles d'IA et s'affronteront pour figurer parmi les premiers au classement.

La phase de championnat s'étendra d' octobre à décembre 2023. Au cours de cette phase, les 40 meilleurs participants de la phase précédente seront invités à s'affronter sur une scène encore plus grande, en utilisant la plateforme CHAIMELEON pour former leurs algorithmes. Cette phase comprendra cinq défis différents, un pour chaque type de cancer (prostate, poumon, sein, côlon et rectum), avec une cagnotte totale de 20 000 € par défi, répartis entre les gagnants. Les images originales et les données cliniques associées, ainsi que différents outils de prétraitement et d'harmonisation des images, seront mis à la disposition des participants qui auront passé le cap de la qualification. Les mêmes ressources informatiques seront attribuées à chaque participant, qui pourra donc décider des défis à relever et appliquer ses stratégies en conséquence.

Quibim sera l'entreprise spécialisée qui gérera les défis, car elle possède une vaste expérience en matière de recherche sur le cancer par le biais de l'IA. Ángel Alberich-Bayarri, PDG et cofondateur de Quibim, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de faire partie de ce projet unique en son genre ; nous pouvons participer à ce qui constituera une avancée significative dans la recherche sur le cancer. Les CHAIMELEON Open Challenges sont une opportunité encourageante pour la communauté scientifique car ils permettront aux chercheurs d'exploiter la puissance de l'IA pour développer de nouvelles solutions. »

Les défis sont ouverts à l'ensemble de la communauté scientifique et technique intéressée par l'IA. Ils constituent une occasion unique de montrer comment l'IA peut être utilisée pour faire avancer la recherche médicale et améliorer les résultats pour les patients dans le cadre du projet CHAIMELEON.

Pour en savoir plus sur les CHAIMELEON Open Challenges, consultez le site https://chaimeleon.eu/open-challenges

À propos du projet

Le projet CHAIMELEON développe un référentiel interopérable à l' échelle européenne qui permettra aux chercheurs, aux scientifiques des données et aux cliniciens de développer et de valider des outils d' IA pour améliorer la gestion du cancer. Il vise à créer un référentiel de données d'images du cancer basé sur le cloud. Ce référentiel contiendra des images multimodales et des données cliniques connexes provenant de patients atteints de cancers du poumon, du sein, de la prostate et de cancers colorectaux, ce qui en fera l'un des référentiels les plus complets d'Europe. Le projet rassemble un consortium de 18 organisations à travers l'Europe, dont des instituts de recherche, des hôpitaux et des entreprises spécialisées dans l'IA et l'imagerie médicale : Fundación para la Investigación del Hospital Universitario la Fe de la Comunidad Valenciana (ES), Universita di Pisa (IT), Universita Degli Studi di Roma la Sapienza (IT), Centro Hospitalar Universitário de Santo António (PT), Policlinico San Donato (IT), College des Enseignants de Radiologie (FR), Universiteit Masstricht (NL), Charité Universitätsmedizin Berlin (DE), Imperial College London (UK), Ben-Gurion University of the Negev (IL), Universitat Politècnica de Valencia (ES), GE Healthcare (DE), Quibim (ES), Medexprim (FR), Bahia (ES), Matical Innovation (ES), European Institute of Biomedical Imaging Research (AT), Universitat de Valencia (ES).

1 Eurostat. (Mars 2023). Statistiques sur les causes de décès. Statistiques expliquées.

À propos de Quibim

Quibim est né de l' ambition de transformer l' imagerie en catalyseur de la santé de précision. Pour ce faire, l'entreprise conçoit des outils novateurs qui exploitent les données d'imagerie afin d'améliorer les résultats pour les patients. La marque est liée aux valeurs de l'entreprise, basées sur une compréhension profonde de la science moderne des données d'imagerie et sur la recherche d'un moyen de transformer ces données en prédictions exploitables. Pour y parvenir, Quibim s'associe à des sociétés biopharmaceutiques de premier plan afin de détecter les pathologies à un stade précoce et de prédire les résultats en oncologie/immunothérapie, immunologie, inflammation et neurologie à l'aide de l'IRM, du scanner et de l'imagerie TEP, ce qui débouche sur de nouveaux dispositifs médicaux homologués et commercialisés auprès des prestataires de soins de santé. L'entreprise est spécialisée dans le développement de modèles d'IA créés par l'utilisation de projets de données de vie réelle (RWE) et de partenaires biopharmaceutiques pour extraire de nouvelles informations à partir d'images, développant ainsi de nouveaux biomarqueurs d'imagerie quantitatifs pour analyser en profondeur les mécanismes de la maladie, faire progresser le développement de médicaments et suivre l'évolution du traitement en utilisant une approche corporelle globale.

Quibim mène des études de données de vie réelle avec plus de 100 millions de registres d'imagerie de recherche dépersonnalisés provenant de plus de 150 000 patients en oncologie.

Financement de l'UE

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 952172.

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de la Commission européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité de subvention ne peuvent en être tenues pour responsables.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2145140/Quibim_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2145139/CHAIMELEON_Logo.jpg

SOURCE Quibim International