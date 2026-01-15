Les chaînes d'approvisionnement mondiales s'efforcent de se moderniser face aux bouleversements, selon une étude de Loftware

Une enquête menée auprès de plus de 400 professionnels de la chaîne d'approvisionnement montre que les réseaux connectés, la technologie cloud et l'IA sont au cœur de la résilience, de la réduction des coûts et de l'efficacité.

PORTSMOUTH, N.H., 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, leader mondial de l'identification des produits et de la transparence de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui la publication de son 2026 Top 5 Trends Report, qui révèle que les entreprises du monde entier s'efforcent de moderniser leurs chaînes d'approvisionnement face à des perturbations sans précédent, à l'incertitude géopolitique et à des exigences réglementaires croissantes.

S'appuyant sur les observations de plus de 400 professionnels de la chaîne d'approvisionnement dans 55 pays, le rapport met en évidence un changement décisif en faveur des réseaux de fournisseurs connectés, de l'intelligence de l'emballage en temps réel et de l'automatisation basée sur l'IA, alors que les organisations s'efforcent de renforcer leur résilience et de rester compétitives dans un paysage mondial imprévisible.

« L'avenir des chaînes d'approvisionnement sera défini par l'agilité et l'intelligence », a déclaré Jim Bureau, président-directeur général de Loftware. « Notre étude montre que les organisations qui adoptent des réseaux connectés, des plateformes cloud et des informations pilotées par l'IA ne se contentent pas de survivre aux perturbations, mais les transforment en opportunités. En se modernisant dès aujourd'hui, les entreprises peuvent anticiper les défis, agir en temps réel et créer des chaînes d'approvisionnement plus intelligentes, plus rapides et prêtes à affronter l'avenir. »

L'étude souligne à quel point la volatilité est devenue la caractéristique principale des chaînes d'approvisionnement d'aujourd'hui. Pourtant, de nombreuses organisations ne sont pas préparées : Selon les données du Gartner , seules 29 % des entreprises sont prêtes à faire face à la prochaine vague de défis liés à la chaîne d'approvisionnement. Dans le même temps, la pression financière s'intensifie. Parmi les entreprises interrogées dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 1 milliard de dollars, 50 % s'attendent à ce que les droits de douane ou les restrictions commerciales leur coûtent plus d'un million de dollars au cours de l'année à venir, et près d'une sur cinq prévoit un impact supérieur à 10 millions de dollars.

Selon le rapport, les entreprises réagissent en accélérant leurs investissements dans des solutions qui unifient les écosystèmes de fournisseurs, garantissent la cohérence et la conformité des données sur les produits et réduisent les frictions opérationnelles causées par des processus cloisonnés. Près de 70 % des personnes interrogées estiment que le partage des données et des normes d'étiquetage avec les partenaires commerciaux les aiderait à réagir plus rapidement face aux perturbations, ce qui indique que le secteur évolue rapidement vers des réseaux plus collaboratifs et connectés. Les organisations qui ont déjà adopté de tels modèles font état de gains mesurables, dont 48 % citent une résolution plus rapide des problèmes et 37 % une réduction des coûts opérationnels.

Les résultats révèlent également que l'incertitude géopolitique oblige les entreprises à repenser leurs stratégies de conformité. De nombreuses entreprises ont encore du mal à adapter les données sur les produits et les processus d'étiquetage aux nouveaux tarifs ou aux changements de réglementation, 63 % des entreprises de plus d'un milliard de dollars qualifiant ces ajustements de « très » ou « assez difficiles ». Au fur et à mesure que les chaînes d'approvisionnement évoluent vers le reshoring, le nearshoring et le multi-sourcing, l'étiquetage basé sur le cloud est essentiel pour assurer la précision et la conformité dans des réseaux de fournisseurs évolutifs, aidant ainsi les entreprises à éviter des retards coûteux, des retenues à la frontière et des pénalités.

Les attentes des consommateurs sont également à l'origine de la transformation. L'emballage intelligent, fondé sur des données d'étiquetage en temps réel, des codes QR dynamiques et des informations sur les produits connectés, apparaît comme un outil essentiel pour améliorer l'engagement, la durabilité et l'efficacité opérationnelle. Selon l'étude, 91 % des personnes interrogées estiment que les données en temps réel sur les étiquettes contribuent à réduire les déchets et les erreurs et à améliorer l'efficacité. Les entreprises considèrent que l'amélioration de la traçabilité (64 %) et de l'engagement des consommateurs (44 %) sont les principaux avantages de l'emballage connecté, ce qui montre que les marques commencent à considérer l'emballage non seulement comme une exigence réglementaire, mais aussi comme un canal stratégique pour les données, la transparence et l'expérience des clients.

L'authenticité et la traçabilité sont désormais essentielles dans les chaînes d'approvisionnement modernes, accélérées par des initiatives telles que les passeports numériques de produits et les codes-barres 2D de nouvelle génération. Dans la mesure où les consommateurs, les régulateurs et les partenaires commerciaux exigent des informations vérifiables sur les produits, 88 % des personnes interrogées déclarent que les plateformes d'identification des produits basées sur le cloud établissent une source unique de vérité pour garantir un suivi, une traçabilité et une authenticité exacts. L'étude montre qu'une meilleure traçabilité améliore la conformité (43 %), la visibilité (40 %), la préparation à l'audit (34 %) et la protection contre la contrefaçon (27 %).

Le rapport de Loftware montre que les technologies autonomes de la chaîne d'approvisionnement gagnent du terrain. Alimentés par des plateformes d'étiquetage en mode SaaS, des analyses d'IA et des données intégrées, ces systèmes permettent de détecter les problèmes plus rapidement, d'optimiser la logistique en temps réel et d'automatiser les processus sujets aux erreurs. Soixante-quinze pour cent des personnes interrogées utilisent l'étiquetage basé sur SaaS pour la résilience, citant des avantages tels qu'une meilleure efficacité (41 %), moins d'erreurs (37 %), moins de gaspillage (33 %) et une réponse plus rapide (30 %). Les entreprises étant confrontées à une plus grande complexité des réseaux de fournisseurs, ces capacités joueront un rôle central dans la mise en place de chaînes d'approvisionnement non seulement connectées, mais aussi intelligentes et auto-optimisantes.

Lisez le rapport complet ici.

À propos de Loftware

Loftware est le leader mondial de l'identification des produits. Nos solutions basées sur le cloud favorisent la collaboration en temps réel, garantissent la conformité, améliorent l'authenticité et assurent la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, depuis le développement du produit jusqu'à l'engagement du consommateur. Nous fournissons des technologies d'étiquetage et d'emballage évolutives et axées sur les données qui aident les entreprises à accélérer la mise sur le marché, à améliorer l'efficacité et à relier les produits physiques aux expériences numériques. Reconnue par des marques internationales et forte de plus de 40 ans d'innovation, Loftware accompagne ses clients dans tous les secteurs d'activité avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Slovénie, en Chine et à Singapour.

Contact avec les médias : Laura Hindley, responsable principale des relations publiques et de la communication, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1658239/5717423/Loftware_Logo.jpg