Les chercheurs appellent à l'action pour la restauration des terres et des systèmes alimentaires afin de préserver le climat et la biodiversité

THUWAL, Arabie Saoudite, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Des chercheurs de la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), la principale université de recherche appliquée d'Arabie Saoudite, en collaboration avec Aeon Collective, une organisation à but non lucratif dédiée au développement durable et à l'innovation environnementale, ont lancé un appel urgent aux dirigeants mondiaux pour qu'ils accordent la priorité à la restauration des terres et aux systèmes alimentaires en tant que stratégie clé pour faire face aux crises liées au climat et à la perte de la biodiversité.

Un nouveau document d'orientation, « Bending the Curve : Un appel à l'action pour la restauration des terres et la durabilité », présente un cadre global pour réduire de moitié les terres dégradées d'ici à 2050. Cette initiative vise à inverser les effets négatifs de la dégradation des sols, notamment l'augmentation de l'insécurité alimentaire, la réduction des ressources en eau et l'aggravation du changement climatique en raison de la diminution des capacités de piégeage du carbone.

La dégradation des sols n'est pas seulement une conséquence du changement climatique, elle en est aussi un moteur important. Les terres dégradées perdent leur capacité à piéger efficacement le carbone, ce qui intensifie le réchauffement climatique. Ils produisent également des récoltes moins abondantes, ce qui conduit à des pratiques agricoles de moins en moins durables.

Le document a été lancé à l'occasion de la 16e conférence des parties (COP16) à la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), qui se tient à Riyad, capitale de l'Arabie saoudite. C'est la première fois qu'un pays du Moyen-Orient accueille l'événement, ce qui témoigne de l'importance de la région dans les discussions mondiales sur le développement durable.

L'objectif de l'événement, qui est de lutter contre la désertification, met en évidence l'importance d'investir dans les terres et de débloquer des opportunités. La nouvelle recherche de KAUST souligne la nécessité d'accélérer les efforts de conservation, de mettre en place des mécanismes de financement innovants et de renforcer la coopération internationale.

Les principales recommandations sont les suivantes

Renforcer la collaboration internationale : Renforcer les synergies entre les conventions des Nations unies sur le climat, la biodiversité et les terres afin de fournir des recommandations politiques communes et de superviser la mise en œuvre. Il s'agit notamment de mettre en place un groupe intégré des conventions afin de garantir la responsabilité et de suivre les progrès réalisés.

Renforcer les synergies entre les conventions des Nations unies sur le climat, la biodiversité et les terres afin de fournir des recommandations politiques communes et de superviser la mise en œuvre. Il s'agit notamment de mettre en place un groupe intégré des conventions afin de garantir la responsabilité et de suivre les progrès réalisés. Tirer parti de la technologie et des données : Utiliser l'intelligence artificielle et les technologies d'observation de la terre pour le suivi en temps réel et la responsabilisation. Élaborer une norme mondiale pour la surveillance de la santé des terres afin d'améliorer la gouvernance et de garantir un accès cohérent aux données dans le monde entier.

Utiliser l'intelligence artificielle et les technologies d'observation de la terre pour le suivi en temps réel et la responsabilisation. Élaborer une norme mondiale pour la surveillance de la santé des terres afin d'améliorer la gouvernance et de garantir un accès cohérent aux données dans le monde entier. Renforcer les communautés locales : Intégrer les connaissances autochtones et promouvoir des cadres de gouvernance inclusifs. Soutenir les petits exploitants agricoles en leur donnant accès à la propriété foncière, aux marchés et aux technologies agricoles durables afin d'améliorer la productivité et la résilience.

Intégrer les connaissances autochtones et promouvoir des cadres de gouvernance inclusifs. Soutenir les petits exploitants agricoles en leur donnant accès à la propriété foncière, aux marchés et aux technologies agricoles durables afin d'améliorer la productivité et la résilience. Promouvoir un système alimentaire durable s : Transformer les pratiques de production alimentaire pour réduire l'impact sur l'environnement, en se concentrant sur l'agriculture régénératrice et en réduisant les déchets alimentaires de 75 % d'ici à 2050. Encourager les changements de régime alimentaire en faveur d'options plus durables, telles qu'une consommation accrue d'aliments d'origine végétale et de produits de la mer issus de l'agriculture durable.

s Transformer les pratiques de production alimentaire pour réduire l'impact sur l'environnement, en se concentrant sur l'agriculture régénératrice et en réduisant les déchets alimentaires de 75 % d'ici à 2050. Encourager les changements de régime alimentaire en faveur d'options plus durables, telles qu'une consommation accrue d'aliments d'origine végétale et de produits de la mer issus de l'agriculture durable. Fixer des objectifs ambitieux en matière de dégradation des sols pour l'après-2030 : S'engager à réduire les terres dégradées de 50 % d'ici à 2050 et à parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici à 2030, en alignant les efforts sur les politiques mondiales relatives au climat, à la biodiversité et aux systèmes alimentaires.

S'engager à réduire les terres dégradées de 50 % d'ici à à parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici à 2030, en alignant les efforts sur les politiques mondiales relatives au climat, à la biodiversité et aux systèmes alimentaires. Mobiliser des financements innovants : Créer des obligations vertes et des fonds d'investissement dans les terres durables afin d'attirer des capitaux privés pour des projets de restauration à grande échelle. En outre, mettre en œuvre des échanges dette-nature et des modèles de financement mixte pour soutenir la gestion durable des terres dans les pays en développement.

Les accords internationaux sont essentiels car ils se concentrent sur la restauration des écosystèmes qui capturent le dioxyde de carbone, abritent diverses espèces et améliorent la gestion de l'eau. Ces efforts de restauration jouent un rôle important dans l'atténuation des effets du changement climatique et dans l'amélioration de la résistance aux conditions météorologiques extrêmes. Le document invite les décideurs politiques à rehausser le profil politique de la dégradation des sols et à veiller à ce que les stratégies futures soient fondées sur des évaluations scientifiques et des processus participatifs.

Fernando Maestre, professeur à l'université KAUST , expert renommé en matière de désertification et l'un des auteurs de l'article, a déclaré : « Les systèmes alimentaires ne sont pas simplement une autre question environnementale ; ils sont au cœur des défis mondiaux que sont le changement climatique, la dégradation des sols et la perte de biodiversité, et sont fondamentaux pour notre développement. Alors qu'il existe déjà des accords internationaux sur l'action climatique et la biodiversité, les systèmes alimentaires ne sont pas suffisamment pris en compte par la communauté internationale. »

La princesse Noura bint Turki Al Saud et la princesse Mashael bint Saud AlShalan, cofondatrices d'Aeon Collective, ont ajouté : « Notre vision à Aeon est de transformer la durabilité d'une aspiration en une réalité où l'Arabie saoudite montre l'exemple. En intégrant notre économie, notre écologie, notre patrimoine et notre culture, nous visons à créer des communautés dynamiques qui prospèrent en harmonie avec la nature. Cette collaboration avec KAUST témoigne de notre engagement à trouver des solutions novatrices qui équilibrent ces éléments et garantissent un avenir durable pour les générations à venir. »

La COP16, qui se déroule du 2 au 13 décembre, offre une plateforme aux dirigeants mondiaux pour discuter et s'engager sur des stratégies concrètes de lutte contre la désertification et de promotion de la gestion durable des terres.

Notes à l'éditeur :

À propos de KAUST

KAUST, la principale université de recherche scientifique et technologique d'Arabie saoudite, réunit les meilleurs esprits dans une culture de l'invention, fournissant un catalyseur pour les découvertes, les innovations et les technologies qui façonneront demain pour le bien de l'Arabie saoudite et du monde. La KAUST est en train de créer un nouveau modèle d'université pour le 21e siècle, basé sur des partenariats mondiaux, la recherche et l'invention. KAUST attire et offre des opportunités uniques à des universitaires et chercheurs de renommée mondiale, leur permettant ainsi d'innover.

KAUST joue un rôle actif dans l'accélération de l'impact et de l'innovation dans les domaines de la santé et du bien-être, de l'énergie et du leadership industriel, de l'environnement durable et de la fourniture des besoins essentiels et des économies du futur dans le cadre de Vision 2030 et de l'écosystème de recherche, de développement et d'innovation (RDI).