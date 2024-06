Les chercheurs d'emploi en ont assez du manque de réactivité dans le recrutement, selon le rapport Candidate Expectations 2024 de Cronofy

LONDRES, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Cronofy, planificateur embarqué pour les équipes de haute performance, a publié la dernière édition de son rapport annuel sur les attentes des chercheurs d'emploi. Suite à une étude menée auprès de 12 000 chercheurs d'emploi dans 7 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, le rapport présente des informations exclusives sur les attentes des candidats en matière d'embauche.

Les longs délais d'attente nuisent psychologiquement aux candidats anxieux

Les chercheurs d'emploi originaires du Royaume-Uni, de France, d'Allemagne, des États-Unis, d'Espagne, du Canada et des Pays-Bas affirment que les longs délais d'attente pour les entretiens, le « ghosting » et le manque de communication font peser sur eux un fardeau psychologique plus lourd que jamais. Ils citent le manque de réactivité et le manque de communication comme étant le problème le plus frustrant en matière de recrutement (28 %). Les candidats neurodivergents ressentent encore plus fortement l'effet des processus d'entretien inefficaces, déclarant des niveaux de stress plus élevés (56 %), par rapport à la population globale (38 %).

Les chercheurs d'emploi se plaignent des retards les plus longs jamais enregistrés dans la programmation des entretiens en raison de l'augmentation de la charge de travail des recruteurs

Dans un contexte de licenciements, les chercheurs d'emploi déclarent avoir le sentiment que le marché est nettement moins stable qu'au cours des années précédentes. En 2024, une plus grande proportion (36 %) de candidats attendra un mois ou plus avant de se désengager d'un processus de planification d'entretien, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année dernière. Seuls 12 % des candidats se désengageraient au bout d'une semaine, soit moins de la moitié par rapport à 2023.

Les recruteurs sont soumis à une pression accrue, car le pourcentage de candidats qui pensent attendre un mois ou plus pour leur premier entretien a presque triplé par rapport à l'année dernière (passant de 5 % à 14 %). La plus grande partie des chercheurs d'emploi (31 %) déclarent que leur premier entretien a pris jusqu'à 2 à 3 semaines, ce qui représente une occasion manquée pour les recruteurs qui cherchent à embaucher les meilleurs candidats.

Les chercheurs d'emploi demandent une planification automatisée des entretiens afin de réduire les délais

Pour 37 % des chercheurs d'emploi, la planification automatisée des entretiens est le domaine le plus important qu'ils souhaitent voir se généraliser. Comme 81 % des répondants affirment également qu'il est essentiel d'avoir des contacts humains au cours du processus d'embauche, les recruteurs doivent trouver un équilibre entre l'automatisation et la communication en temps opportun pour réussir.

