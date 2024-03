Les chiffres préliminaires de Nagarro pour l'exercice 2023 montrent une performance constante et une croissance de 6,5 % du chiffre d'affaires

MUNICH, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui ses chiffres financiers préliminaires non vérifiés pour son exercice complet clos le 31 décembre 2023. Le chiffre d'affaires a augmenté à 912,0 millions d'euros en 2023, contre des prévisions de 915 millions d'euros et contre 856,3 millions d'euros en 2022, soit une croissance de 6,5 % en glissement annuel. La marge brute et l'EBITDA ajusté ont été affectés par la surcapacité tout au long de l'année en raison de la modération de la croissance. La marge brute s'élève à 235,5 millions d'euros en 2023, en baisse par rapport aux 247,1 millions d'euros enregistrés en 2022. La marge brute s'est établie à 25,8 % en 2023, contre une prévision de 26 %, et en baisse par rapport aux 28,9 % enregistrés en 2022. L'EBITDA ajusté s'est élevé à 125,9 millions d'euros en 2023, contre 148,5 millions d'euros en 2022. La marge de l'EBITDA ajusté s'est établie à 13,8% en 2023, contre des prévisions de 13 %, et en baisse par rapport aux 17,3 % enregistrés en 2022. L'EBITDA s'élève à 123,2 millions d'euros en 2023, en baisse par rapport à 145,6 millions d'euros en 2022.

Le solde de trésorerie de Nagarro à la fin de 2023 était de 109,0 millions d'euros contre 110,2 millions d'euros à la fin de 2022. L'entreprise comptait 18 413 professionnels au 31 décembre 2023.

Manas Human, co-fondateur, a déclaré : « L'année s'est terminée avec un environnement de demande plus stable que ce que nous avons connu récemment. Les résultats finaux ont été affectés par le nombre réduit de jours ouvrables au dernier trimestre et par les effets de fin d'année. Nous avons également poursuivi nos efforts visant à réduire progressivement les capacités excédentaires. En tant qu'entreprise, nous nous sentons très bien préparés à tirer parti de l'amélioration des conditions économiques au fur et à mesure qu'elle se produira. Nous sommes ravis de continuer à bénéficier de la loyauté et de l'appui de nos chers clients. »

Nagarro prévoit de publier son rapport annuel vérifié au titre de l'exercice 2023 le 16 avril 2024.

Avis juridique

Les informations contenues dans ce document sont fournies à la date de sa publication et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Il contient des chiffres préliminaires non audités et des déclarations prospectives basées sur les opinions, attentes, hypothèses et informations actuelles de la direction de Nagarro. Le bénéfice brut, la marge brute, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux normes internationales d'information financière/non conformes aux principes comptables généralement reconnus. Ces mesures financières non conformes aux normes internationales d'information financière/non conformes aux principes comptables généralement reconnus peuvent ne pas être comparables à des mesures portant le même titre présentées par d'autres sociétés, et ne doivent pas être interprétées comme une alternative à d'autres mesures financières déterminées conformément aux IFRS ou à d'autres GAAP.

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises fluides, innovantes, faisant passer le digital au premier plan, et ainsi, à gagner des parts sur leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et sa vision de l'Entreprise fluide. L'entreprise emploie plus de 18 000 personnes dans 36 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.nagarro.com .

FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

