Les clients de référence sont très satisfaits de Torry Harris, selon un cabinet d'analyse indépendant

Torry Harris Business Solutions (THBS), un leader mondial en matière d'intégration, de gestion du cycle de vie complet des API et de transformation numérique, a annoncé que la société avait été nommée un 'acteur majeur' dans The Forrester Wave™: API Management Solutions, Q4 2018. D'après Forrester : « Dans l'ensemble, les clients de référence de Torry Harris Business Solutions sont très satisfaits de la société et du produit. »

Forrester, dans son rapport Wave remarque :

« Torry Harris Business Solutions est un intégrateur complet de systèmes qui traite sa solution de gestion de API comme un produit pris en charge et mis à jour. Ceci offre une association solide de nombreuses fonctions originales de produit et de capacités innovantes d'exécution et de stratégie API. »

« Sa stratégie de produit est inspirée d'une vision pour les modèles d'activité de plateforme et d'écosystèmes perturbateurs. Cela s'illustre par un produit corollaire, Digit Market (ne faisant pas partie de cette évaluation), qui ajoute au nœud de la gestion API des capacités de marché supplémentaires. »

« Torry Harris intègre dans ses produits de nombreux autres éléments utiles sur une plateforme API, tels que des outils de test API, un répertoire, des outils de construction, la création de documentation et la planification de stratégie commerciale API. »

Shuba Sridhar, vice-président initiatives stratégiques de Torry Harris Business Solutions, a déclaré : « L'intégration automatisée est au centre de la transformation numérique. Correctement menés, les API et la gestion d'API représentent un moyen de réussir l'intégration automatisée. Nous sommes heureux que THBS ait été reconnu dans l'espace de gestion API. L'entreprise se centre principalement sur l'automatisation de l'intégration depuis plus de deux décennies ! »

Une copie gratuite de The Forrester Wave™: API Management Solutions peut être téléchargée ICI.

À propos de THBS

Torry Harris Business Solutions (THBS) est un prestataire international de conseil en affaires, en technologies et en TI. La société est spécialiste en gestion du cycle de vie complet des API, en services de plateformes, en intégration et en services de transformation numérique. THBS est certifié niveau 5 par l'institut CMMI (Capability Maturity Model Integration). L'entreprise a été évaluée et certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 et ISO 26001. THBS est également compatible avec les normes de sécurité des données du secteur des cartes de paiement (PCI DSS). La société a des centres de développement étrangers à Bangalore et à Gurugram (Inde). Elle dispose de bureaux à Bristol (Royaume-Uni), New Jersey (États-Unis), Dubaï (Émirats arabes unis), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne), Paris (France) et Vienne (Autriche).

Consultez le site https://www.thbs.com/ pour en savoir plus sur l'entreprise, ses services et produits.

