Les conseils consultatifs scientifique et mathématique d'EP Solutions approuvent la stratégie de l'entreprise

Le conseil consultatif scientifique, dont les membres occupent de très hauts postes dans le monde de l'électrophysiologie cardiaque, comme le Professeur Claudio Tondo, le Professeur et Dr Dipen Shah, le Professeur et Dr Ulrich Schotten, le Professeur Karl-Heinz Kuck et le Professeur Erik Wissner, pour ne citer qu'eux, se sont réunis à Prague et ont approuvé l'orientation stratégique de l'entreprise, ainsi que les plans de développement scientifique et technologique de celle-ci. Les efforts que déploie EP Solutions pour son développement scientifique sont axés sur l'apport de valeur dans la gestion de trois maladies cardiaques à forts enjeux : le traitement des arythmies auriculaires, des arythmies ventriculaires et le traitement par resynchronisation cardiaque.

Le Professeur Erik Wissner a récemment publié, en qualité d'auteur principal et avec les membres de l'équipe d'EP Solutions, l'article « Noninvasive Phase Mapping of Atrial Flutter in Humans - Comparison with Invasive Mapping » (Cartographie de phase non invasive du flutter auriculaire chez l'homme - Comparaison avec la cartographie invasive) dans la revue EUROPEAN JOURNAL OF ARRHYTHMIA & ELECTROPHYSIOLOGYSIOLOGY. Il y arrive à la conclusion que « la cartographie de phase non invasive peut délimiter avec précision le modèle d'activation du flutter auriculaire dépendant de l'isthme cavo-tricuspide et peut être utile dans d'autres types de tachycardie macro-réentrée ». (Vous pouvez cliquer sur ce lien pour lire l'article en intégralité)

Le Conseil consultatif mathématique, récemment constitué par le Professeur Olaf Doessel, le Professeur Alfio Quarteroni et le Professeur Diego Liberati, s'est réuni au KIT, à Karlsruhe, pour la première fois, afin d'examiner le développement continu de l'algorithme qui continue d'améliorer les méthodes de cartographie cardiaque et la précision du produit d'EP Solutions. Le conseil a confirmé qu'EP Solutions s'appuie sur une base algorithmique et mathématique solide ; il a identifié et lancé la planification du développement à venir et a jeté les bases de la collaboration entre EP Solutions et les trois prestigieuses institutions académiques représentées par : l'institut de Technologie de Karlsruhe en Allemagne, l'EPFL en Suisse et le Politecnico di Milano en Italie.

EP Solutions SA est une entreprise suisse basée à Yverdon-les-Bains, qui produit une imagerie électrocardiographique non invasive de l'endocarde et de l'épicarde, compatible avec la tomodensitométrie (CT-Scan) et l'IRM, et destinée à faciliter la prise de décision et à améliorer le flux de travail lors du diagnostic et du traitement des arythmies cardiaques.

