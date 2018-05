Les contrefacteurs en Asie confrontés à la technologie de l'intelligence artificielle

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/692819/Enzo_Wang_Arthur_McCallum.jpg )

Dans le cadre de ce partenariat, Neuromation se chargera du traitement et de l'analyse des données pour les solutions de chaînes de blocs et de chaînes d'approvisionnement axées sur l'IoT (Internet des Objets) de Linfinity. Neuromation produira également des ensembles de données synthétiques à grande échelle. Ceux-ci permettront d'intensifier le développement de solutions alimentées par l'IA pour la gestion de la production et la connaissance du comportement des consommateurs, solutions qui seront utilisées par Linfinity.

Le premier produit de ce partenariat visera à traiter l'un des problèmes les plus connus d'Asie : la contrefaçon. Selon un rapport conjoint de l'OCDE et de l'EUIPO datant de 2016, le marché mondial des marchandises de contrefaçon s'élève à près de cinq cents milliards de dollars par an. La plupart des produits contrefaits, plus de 85 % d'après ce rapport, proviennent d'Asie.

« Les produits contrefaits constituent un problème non seulement pour les fabricants et les distributeurs, mais aussi pour les consommateurs. Nous payons tous pour de fausses marchandises. Grâce à l'expertise de Neuromation en matière de données et d'IA, et à celle de Linfinity dans les systèmes d'approvisionnement basés sur les chaînes de blocs, nous fournirons la technologie nécessaire pour identifier et éliminer les marchandises de contrefaçon, à grande échelle. »

Pour la solution de base, il s'agira de collecter les données à chaque maillon de la chaîne, auprès des fournisseurs de matières premières, des sites de production, des transporteurs, des centres de distribution, des points de vente - et des consommateurs. Ces données seront enregistrées puis analysées. En conséquence, les produits authentiques seront immédiatement reconnaissables par chacun des participants et la chaîne logistique verra son efficacité considérablement augmentée.

Le partenariat développera des solutions pour toute la base de clients de Linfinity, qui comprend des moyennes et des grandes entreprises spécialisées dans la logistique, la production et la distribution de tabac et d'alcool, la distribution de fruits ainsi que les cosmétiques, avec un chiffre d'affaires annuel combiné supérieur à 3,5 milliards de dollars US.

« Notre partenariat avec Linfinity s'inscrit dans notre développement stratégique sur le marché asiatique. La base de clients de Linfinity en Chine, en Corée et à Singapour renforce notre position dans cette région. Ce projet illustre parfaitement la capacité de la plateforme d'IA et des ensembles de données synthétiques de Neuromation à résoudre des problèmes bien réels qui se posent aux industriels. Il s'agit d'un moteur majeur de la demande sur la NeuroPlatform, et nous sommes très heureux de travailler en étroite collaboration avec Linfinity », a souligné Maxim Prasolov, President de Neuromation Digital Economy.

Xiaotong Wang, CEO de Linfinity, a ajouté : « Linfinity se réjouit à l'idée de renforcer sa relation avec Neuromation. Nous nous engageons dans un partenariat à long terme en vue de développer des solutions pour l'industrie en Asie, ainsi que dans d'autres régions. »

Linfinity est une société panasiatique spécialisée dans les technologies, qui fournit des solutions de bout en bout pour les chaînes d'approvisionnement. Cette entreprise fondée en 2017 opère sur les marchés de Singapour, de Chine et de Corée. Forte d'une équipe de plus de 50 ingénieurs, spécialistes de la fabrication et de la vente au détail, elle fournit ses services en 5 langues. Linfinity s'est fixé pour mission de réduire les frictions qui affectent de manière envahissante les chaînes d'approvisionnement panasiatiques en mettant en œuvre des technologies appliquées de chaînes de blocs, IoT et IA. Linfinity se consacre à réduire massivement les produits contrefaits, les délais de livraison et les coûts inter-entreprises pour la fourniture de produits de qualité. Linfinity cherche à améliorer les relations entre entreprises et consommateurs en collectant et analysant des ensembles de données à chaque maillon de la chaîne, des fournisseurs de matières premières aux clients finaux en passant par les fabricants et les distributeurs.

SOURCE Neuromation