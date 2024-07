Les couches sans arbre de Soft N Dry désormais sur les marchés européens

Six mois avant les nouvelles réglementations révolutionnaires de l'UE sur les couches sans arbre, l'entreprise annonce l'arrivée d'un nouveau CTO pour développer les produits et les ventes sur les marchés clés mondiaux

TORONTO et PARIS, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Soft N Dry Diapers Corp. ("Soft N Dry" ou "SDC") annonce aujourd'hui le lancement de leurs couches jetables innovantes sans arbre en Europe, avec des capacités de vente et de distribution en France, en Allemagne et au Royaume-Uni sur une base de marque blanche pour les détaillants. Soft N Dry est prêt à l'échelle du marché pour ses clients dans l'UE et se conforme à l'ère du règlement européen sans déforestation (EUDR), qui garantit que les couches jetables vendues dans l'UE ne causent pas de déforestation et ne dégradent pas le climat. Selon l'EUDR, les fabricants de couches utilisant des fibres d'arbre doivent se conformer d'ici le 1er janvier 2025. Dans le cadre de cette croissance stratégique, l'entreprise a également nommé Alexander Valle Burkert au poste de directeur technique (CTO), à compter du 11 juillet 2024.

Expansion européenne et conformité à l'EUDR

L'entrée des couches jetables sans arbre de Soft N Dry sur le marché européen marque une étape significative pour l'entreprise. Les détaillants en France, en Allemagne et au Royaume-Uni peuvent désormais proposer ces produits écologiques sous leurs propres marques de distributeur, offrant une alternative durable aux couches jetables traditionnelles. Cette initiative est opportune, car elle s'aligne sur le nouveau règlement européen sans déforestation (EUDR), qui vise à éliminer les produits liés à la déforestation du marché, garantissant que les couches pour bébés vendues ne contribuent pas à la dégradation environnementale. Les fabricants utilisant des fibres d'arbre doivent se conformer à l'EUDR d'ici le 1er janvier 2025. Soft N Dry est la seule couche jetable sans arbre sur le marché à grande échelle à exceller dans les attributs de performance des produits et à se conformer à la nouvelle ère du règlement européen sans déforestation (EUDR).

Matthew Keddy, PDG de Soft N Dry, a déclaré : "Nous applaudissons les responsables élus et les régulateurs de l'UE pour avoir pris la mesure audacieuse d'introduire une nouvelle ère de couches jetables sans arbre. Il est entendu que 10 millions d'arbres par an sont utilisés inutilement dans la fabrication des couches pour bébés, et nous pouvons maintenant nous tourner vers l'innovation comme méthode pour offrir des produits plus performants aux consommateurs à des coûts inférieurs. Ils ont supprimé le plomb de l'essence, et cela n'a pas tué le marché automobile, ni affecté négativement notre relation en tant que consommateurs avec le pétrole. Nous sommes convaincus que le marché mondial adoptera notre couche révolutionnaire sans arbre et que nos partenaires de détail prospéreront avec nos produits propriétaires ou ceux d'autres entreprises innovantes qui pourraient également chercher à fournir un jour une solution de couche au-delà des fibres d'arbre comme nous l'avons fait."

Nomination d'Alexander Valle Burkert au poste de CTO

En ligne avec son expansion, Soft N Dry a nommé Alexander Valle Burkert au poste de directeur technique. Alexander apporte une vaste expérience en développement de produits et en mise à l'échelle des opérations, en particulier dans l'industrie des couches pour bébés. Son expertise sera essentielle pour stimuler l'innovation et garantir que Soft N Dry continue de fournir des produits de soin pour bébés performants et durables.

Ricardo Santana, président de Soft N Dry de México, a commenté : "Nous sommes ravis d'accueillir Alexander dans notre équipe. Son bilan de succès dans la mise sur le marché de nouveaux produits et sa compréhension approfondie de l'industrie seront inestimables alors que nous continuons à étendre notre empreinte et à améliorer notre offre de produits, avec une fabrication et une exécution pour les marchés européens dirigées par nos opérations et partenaires au Mexique."

Opportunités de marché et croissance stratégique

Les couches sans arbre de Soft N Dry sont conçues avec la technologie propriétaire ecoFlex Core, qui élimine la nécessité des fibres d'arbre, offrant une absorption et un confort supérieurs tout en minimisant l'impact environnemental. Cette technologie s'aligne non seulement sur les objectifs de durabilité de l'UE, mais elle positionne également Soft N Dry comme un leader sur le marché des couches écologiques.

Alexander Valle Burkert a partagé sa vision, déclarant : "Rejoindre Soft N Dry à ce moment crucial est une opportunité passionnante. J'ai hâte de travailler avec l'équipe pour stimuler davantage l'innovation et étendre notre gamme de produits, en veillant à répondre aux besoins évolutifs de nos partenaires de vente au détail et de leurs clients."

À propos de Soft N Dry Diapers Corp.

Soft N Dry Diapers Corp. (SDC) est une entreprise canadienne spécialisée dans les matériaux avancés sur le marché mondial des couches jetables pour bébés, estimé à 60 milliards de dollars. Utilisant sa technologie propriétaire ecoFlex Core, SDC offre des performances de produit supérieures et une durabilité aux clients de fabrication commerciale et de détail en Amérique du Nord et en Amérique latine, et maintenant en Europe, surpassant les matériaux traditionnels à base de pâte de bois. Pour plus d'informations, visitez : www.SoftNDryCorp.com. Pour l'Europe : www.SoftNDry.fr, www.SoftNDry.de, et www.SoftNDry.co.uk pour le Royaume-Uni.

Informations de contact :

Soft N Dry Diapers Corp. - 40 King St W, 42e étage Toronto, Ontario, Canada M5H 3Y2 – Tél. +1 1 800 310 4614 en Amérique du Nord – [email protected]

- 40 King St W, 42e étage M5H 3Y2 – Tél. +1 1 800 310 4614 en Amérique du Nord – Soft N Dry Europe - 33 Rue Lafayette, Paris, France , 75009 - [email protected]

- 33 Rue Lafayette, , 75009 - Soft N Dry UK - Medius House, 2 Sheraton Street, Soho, Londres W1F 8BH – Tél. +44 20 7660 1534 - [email protected]

