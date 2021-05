Les dernières données mondiales font état de près de 8 millions de décès dus au tabagisme en 2019, et 90 % des nouveaux fumeurs deviennent dépendants avant l'âge de 25 ans

Le nombre mondial de fumeurs continue d'augmenter, le tabagisme étant à l'origine de près de 8 millions de décès en 2019, dont un décès masculin sur cinq.

90 % des nouveaux fumeurs deviennent dépendants avant l'âge de 25 ans ; il est essentiel d'empêcher les adolescents de commencer à fumer pour changer le cours de l'épidémie pour la prochaine génération.

Les pays doivent respecter leurs engagements d'adopter et d'appliquer des politiques efficaces de lutte contre le tabagisme, notamment en augmentant les taxes sur les produits du tabac. L'interdiction de la publicité pour le tabac, y compris via les médias sociaux, et les environnements sans tabac pourraient contribuer à prévenir davantage l'initiation au tabac chez les jeunes.

Bien que la prévalence mondiale du tabagisme normalisée selon l'âge ait considérablement diminué entre 1990 et 2019, des progrès similaires n'ont pas été observés pour le tabac à chiquer, avec un taux d'utilisation ajusté selon l'âge de 25 % chez les hommes de plus de 15 ans en Asie du Sud.

SEATTLE, 31 mai 2021 /PRNewswire/ -- Les données les plus complètes sur les tendances mondiales en matière de tabagisme mettent en évidence son énorme bilan sanitaire mondial. Le nombre de fumeurs dans le monde est passé à 1,1 milliard en 2019, le tabagisme étant à l'origine de 7,7 millions de décès, dont 1 décès sur 5 chez les hommes dans le monde.

La persistance de taux élevés de tabagisme chez les jeunes est particulièrement préoccupante, plus de la moitié des pays du monde n'ayant enregistré aucun progrès dans la réduction du tabagisme chez les 15-24 ans. 89 % des nouveaux fumeurs deviennent dépendants avant l'âge de 25 ans. Protéger les jeunes de la dépendance à la nicotine pendant cette période critique sera crucial pour éliminer le tabagisme parmi la prochaine génération.

À partir des données de 3 625 enquêtes représentatives au niveau national, les trois nouvelles études publiées dans The Lancet et The Lancet Public Health par la collaboration Global Burden of Disease, dirigée par l'Institute for Health Metrics and Evaluation, fournissent des estimations mondiales sur la prévalence du tabagisme dans 204 pays chez les hommes et les femmes âgés de 15 ans et plus, y compris l'âge de l'initiation, les maladies associées et les risques chez les fumeurs et les anciens fumeurs, ainsi que la première analyse des tendances mondiales en matière de consommation de tabac à chiquer.

Publiés à l'approche de la Journée mondiale sans tabac (31 mai), les auteurs appellent tous les pays à adopter et à appliquer de toute urgence un ensemble complet de politiques fondées sur des données probantes afin de réduire la prévalence du tabagisme et de prévenir l'initiation au tabac, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes.

« Le tabagisme est un facteur de risque majeur qui menace la santé des populations du monde entier, mais la lutte antitabac est terriblement insuffisante dans de nombreux pays du monde. La persistance d'une prévalence élevée du tabagisme chez les jeunes dans de nombreux pays, ainsi que l'expansion de nouveaux produits à base de tabac et de nicotine, montrent qu'il est urgent de redoubler d'efforts pour lutter contre le tabagisme. Si une personne ne devient pas un fumeur régulier à l'âge de 25 ans, elle a très peu de chances de devenir un fumeur. Il s'agit là d'une occasion unique de mettre en place des interventions susceptibles d'empêcher les jeunes de commencer à fumer et d'améliorer leur santé pour le reste de leur vie », déclare le professeur Emmanuela Gakidou, auteur principal de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de l'université de Seattle (Washington). [1]

L'augmentation du nombre de fumeurs met en évidence la difficulté de la lutte antitabac au niveau mondial

Depuis 1990, la prévalence mondiale du tabagisme a diminué de 27,5 % chez les hommes et de 37,7 % chez les femmes. Cependant, vingt pays ont connu des augmentations significatives de la prévalence chez les hommes, et douze chez les femmes.

Dans la moitié des pays, la réduction de la prévalence n'a pas suivi le rythme de la croissance démographique, et le nombre de fumeurs actuels a augmenté. Les dix pays comptant le plus grand nombre de fumeurs de tabac en 2019, comprenant ensemble près des deux tiers de la population mondiale de fumeurs de tabac, sont la Chine, l'Inde, l'Indonésie, les États-Unis, la Russie, le Bangladesh, le Japon, la Turquie, le Vietnam et les Philippines ; un fumeur de tabac actuel sur trois (341 millions) vit en Chine.

En 2019, le tabagisme a été associé à 1,7 million de décès par cardiopathie ischémique, 1,6 million de décès par bronchopneumopathie chronique obstructive, 1,3 million de décès par cancer de la trachée, des bronches et du poumon, et près d'un million de décès par accident vasculaire cérébral. Des études antérieures ont montré qu'au moins un fumeur de longue durée sur deux mourra de causes directement liées au tabagisme, et que les fumeurs ont une espérance de vie moyenne inférieure de dix ans à celle des non-fumeurs.

Environ 87 % des décès attribuables au tabagisme sont survenus chez des fumeurs actuels. Seuls 6 % des décès mondiaux attribuables au tabagisme sont survenus chez des personnes qui avaient arrêté de fumer au moins 15 ans auparavant, ce qui met en évidence les avantages importants de l'arrêt du tabac pour la santé.

7,4 trillion d'équivalents-cigarettes de tabac (les produits du tabac fumés combinés comprennent les cigarettes manufacturées, les cigarettes roulées à la main, les cigares, les cigarillos, les pipes, les shisha et les produits régionaux tels que les bidis et les kreteks) ont été consommés en 2019, soit 20,3 milliards chaque jour dans le monde. Les pays ayant la plus forte consommation par personne se trouvaient principalement en Europe. Dans le monde, un fumeur sur trois et une fumeuse sur cinq consomment 20 équivalents de cigarettes ou plus par jour.

15-24 ans : une fenêtre critique pour changer le cours de l'épidémie de tabagisme

« Les études comportementales et biologiques suggèrent que les jeunes sont particulièrement vulnérables à la dépendance, et comme les taux élevés d'arrêt du tabac restent insaisissables dans le monde entier, l'épidémie de tabagisme se poursuivra pendant des années encore, à moins que les pays ne parviennent à réduire considérablement le nombre de nouveaux fumeurs chaque année. Étant donné que neuf fumeurs sur dix commencent à fumer avant l'âge de 25 ans, le fait de veiller à ce que les jeunes restent non-fumeurs jusqu'à la mi-vingtaine entraînera une réduction radicale des taux de tabagisme pour la prochaine génération », déclare Marissa Reitsma, auteur principal des études sur le tabagisme, IHME. [1]

En 2019, on estimait à 155 millions le nombre de fumeurs âgés de 15 à 24 ans, soit l'équivalent de 20,1 % des jeunes hommes et de 5,0 % des jeunes femmes, à l'échelle mondiale.

Deux tiers (65,5 %) de tous les fumeurs actuels ont commencé à fumer avant l'âge de 20 ans, et 89 % des fumeurs ont commencé avant l'âge de 25 ans. Cela met en évidence une fenêtre d'âge critique pendant laquelle les individus développent une dépendance à la nicotine et passent au stade de fumeurs invétérés.

Dans 12 pays et territoires en 2019, plus d'un jeune sur trois était un fumeur actuel, notamment en Bulgarie, en Croatie, en Lettonie, en France, au Chili, en Turquie et au Groenland, ainsi que dans cinq îles du Pacifique.

Au niveau mondial, la prévalence du tabagisme chez les jeunes a diminué entre 1990 et 2019, tant chez les jeunes hommes (- 32,9 %) que chez les jeunes femmes (- 37,6 %). Les progrès varient d'un pays à l'autre, seuls 81 d'entre eux ayant enregistré une baisse significative de la prévalence chez les jeunes. Plus de la moitié des pays n'ont connu aucun changement.

Dans de nombreux pays, les progrès réalisés en matière de réduction de la prévalence du tabagisme n'ont pas suivi le rythme de l'augmentation de la population, ce qui a entraîné une hausse significative du nombre de jeunes fumeurs. L'Inde, l'Égypte et l'Indonésie ont enregistré les plus fortes augmentations absolues du nombre de jeunes fumeurs masculins. La Turquie, la Jordanie et la Zambie ont connu les plus fortes augmentations du nombre de jeunes fumeuses.

Au niveau mondial, l'âge moyen auquel les individus ont commencé à fumer régulièrement est de 19 ans. Les âges moyens d'initiation les plus jeunes ont été observés en Europe et dans les Amériques, l'âge moyen d'initiation le plus jeune étant celui du Danemark (16,4 ans). Les âges moyens d'initiation les plus élevés ont été observés en Asie de l'Est et du Sud et en Afrique subsaharienne, l'âge moyen d'initiation le plus élevé étant celui du Togo (22,5 ans).

Reitsma ajoute : « Notamment, dans les pays où la prévalence du tabagisme chez les jeunes a considérablement diminué, l'âge auquel les gens commencent à fumer est resté constant dans le temps. Il s'agit d'une preuve encourageante que les interventions préviennent complètement le tabagisme, au lieu de seulement retarder l'âge auquel les gens commencent à fumer. »

Une réglementation plus stricte du tabac à chiquer est nécessaire, en particulier en Asie du Sud

Dans le monde, 273,9 millions de personnes ont utilisé du tabac à chiquer en 2019, ce qui équivaut à une prévalence ajustée selon l'âge de 6,5 % chez les hommes et de près de 3 % chez les femmes de plus de 15 ans. La plupart des personnes (228,2 millions ; 83,3 %) qui ont utilisé du tabac à chiquer en 2019 résidaient dans la région de l'Asie du Sud. La plus grande population de personnes qui utilisent le tabac à chiquer se trouve en Inde avec 185,8 millions d'utilisateurs, ce qui correspond à 68 % de tous les utilisateurs de tabac à chiquer dans le monde. Le Bangladesh, le Népal et le Bhoutan présentaient également une prévalence très élevée de la consommation de tabac à chiquer.

« Les risques du tabac à chiquer pour la santé sont bien documentés, y compris des preuves solides d'un risque accru de cancer de la bouche. Si la prévalence mondiale du tabagisme a diminué, ce n'est pas le cas du tabac à chiquer, ce qui suggère que les efforts de lutte ont eu des effets beaucoup plus importants sur la prévalence du tabagisme que sur celle du tabac à chiquer dans certains pays. Des réglementations et des politiques plus strictes ciblant spécifiquement l'utilisation du tabac à chiquer sont nécessaires, en particulier dans les pays d'Asie du Sud où la prévalence est élevée », déclare Parkes Kendrick, auteur principal de l'étude sur le tabac à chiquer, IHME. [1]

L'ingérence de l'industrie et l'affaiblissement de l'engagement politique font obstacle à une action urgente de lutte contre le tabagisme

Le premier traité international de santé publique, la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), est entré en vigueur et est devenu une loi internationale contraignante en 2005. La CCLAT de l'OMS décrit des interventions fondées sur des données probantes, notamment la réduction du prix des produits du tabac par la taxation, l'adoption de lois antitabac complètes, la restriction de la vente aux mineurs, l'obligation d'apposer des avertissements sanitaires sur les emballages et l'interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur du tabac.

Depuis 2005, la CCLAT a été ratifiée par 182 parties, mais, en 2018, seuls 62 pays disposaient de politiques antitabac complètes, 23 offraient la gamme complète de services d'aide à l'arrêt du tabac, 91 rendaient obligatoires les avertissements sanitaires sous forme d'images, 48 avaient des interdictions complètes de publicité, de promotion et de parrainage, et 38 avaient le niveau recommandé de taxation du tabac.

La taxation du tabac est une mesure très rentable, en particulier lorsqu'elle est associée à une approche progressive de la redistribution des recettes fiscales aux programmes de lutte antitabac, aux soins de santé et à d'autres services d'aide sociale. La diminution de l'accessibilité financière est particulièrement efficace pour réduire le taux de tabagisme chez les jeunes.

Entre 2008 et 2018, le caractère abordable des cigarettes n'a diminué que dans 33 % des pays à faible revenu, contre 38 % dans les pays à revenu intermédiaire et 72 % dans les pays à revenu élevé. Les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire sont confrontés au défi supplémentaire de la croissance démographique qui accroît leur population de fumeurs. Malgré cela, seul un pays à faible revenu, Madagascar, taxe le tabac au taux recommandé par l'OMS.

Alors que l'industrie du tabac innove en exploitant les médias sociaux, les stratégies de lutte antitabac doivent également évoluer. Les arômes peuvent également jouer un rôle important en attirant les jeunes vers le tabac, en particulier avec l'émergence de l'utilisation des cigarettes électroniques. L'interdiction de tous les arômes caractérisants, y compris le menthol, dans tous les produits contenant de la nicotine, y compris les produits du tabac fumés, les produits du tabac sans combustion, les e-cigarettes et les produits du tabac chauffés, est une approche prometteuse pour réduire la demande chez les jeunes.

Dans la plupart des pays, l'âge légal d'achat est fixé à 16 ou 18 ans, mais trois quarts des fumeurs commencent à fumer avant l'âge de 21 ans. Les auteurs soulignent les résultats encourageants de certaines études montrant l'impact que pourrait avoir l'augmentation de l'âge légal d'achat sur les taux de tabagisme. Au niveau mondial, l'âge minimum d'achat le plus élevé observé au niveau national est de 21 ans, six pays (États-Unis, Ouganda, Honduras, Sri Lanka, Samoa et Koweït) se situant à ce niveau.

Le Dr Vin Gupta, co-auteur, IHME, déclare : « Malgré les progrès réalisés dans certains pays, l'ingérence de l'industrie du tabac et l'affaiblissement de l'engagement politique ont entraîné un écart important et persistant entre les connaissances et les actions en matière de lutte antitabac au niveau mondial. Les interdictions de publicité, de promotion et de parrainage doivent s'étendre aux médias basés sur l'internet, mais seul un pays sur quatre a interdit de manière exhaustive toutes les formes de publicité directe et indirecte. Malgré le lien évident avec l'initiation des jeunes, moins de 60 pays ont adopté une interdiction, même partielle, des arômes sur les produits du tabac. Il est essentiel de combler ces lacunes pour protéger les jeunes de l'influence du tabac. » [1]

Enfin, les auteurs notent les limites des trois études, notamment le fait que les données sur le tabagisme sont autodéclarées, que l'âge de l'initiation peut être sujet à un biais de rappel et que les effets du tabagisme sur la santé n'incluent pas le tabagisme passif. Les analyses portent sur les produits du tabac à fumer et à mâcher et ne tiennent pas compte des cigarettes électroniques (et autres systèmes électroniques d'administration de nicotine) ni des produits du tabac chauffés.

Dans un commentaire lié, Alan Blum et Ransome Eke, Université d'Alabama, à Tuscaloosa, aux États-Unis (qui n'ont pas participé à l'étude) écrivent : « La manière de s'attaquer à la pandémie mondiale de tabagisme est devenue un dilemme perpétuel. La lutte antitabac, terme adopté par le monde universitaire dans les années 1990 pour tenir à distance le militantisme antitabac radical de la base, reste embourbée dans la recherche descriptive qui génère des données pour soutenir les politiques visant à réduire le tabagisme. Toutefois, contrairement à la lutte contre les moustiques, par exemple, le vecteur - l'industrie du tabac - survit et prospère. Et, tel un virus en mutation, il s'adapte aux tentatives législatives et réglementaires visant à entraver la vente, la promotion et l'utilisation de ses produits. La taxation ou les taxes sur les vices ne sont pas nécessairement la politique de lutte contre le tabagisme la plus efficace, mais le dire risque de susciter la dérision. Les taxes sur les cigarettes pourraient être suffisamment élevées pour écraser l'industrie du tabac, mais aucun gouvernement ne veut aller jusque-là. Ils comptent sur ces recettes pour réduire le déficit et pour d'autres choses que la réduction du tabagisme... L'industrie du tabac reste le principal obstacle à la lutte antitabac. Les fabricants de cigarettes d'État, notamment le monopole chinois du tabac sur le plus grand marché de cigarettes du monde, représentent un défi de taille pour la santé publique. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée, la Suisse et la Suède, entre autres, accueillent également de puissantes compagnies de tabac... Tout espoir de mettre fin à la pandémie de tabagisme repose sur l'engagement de chaque professionnel de la santé à faire de la prévention du tabagisme, du sevrage tabagique et de la prévention des rechutes une priorité absolue. »

