Les développeurs d'Arçelik profitent des capacités avancées des modèles GPT Open AI

ISTANBUL, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Arçelik, l'une des principales entreprises d'électroménager en Europe, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) pour les développeurs d'Arçelik, une nouvelle application Web conçue pour améliorer l'efficacité et les capacités de ses développeurs en matière de code, en utilisant de multiples fonctionnalités, comme la génération automatique, la détection des erreurs, l'optimisation et les tests automatisés. Disponible pour les développeurs de toute l'organisation, la plateforme a été conçue pour s'intégrer parfaitement au modèle GPT OpenAI, renforçant la sécurité et la confidentialité de la propriété intellectuelle dans l'ensemble de l'organisation grâce à l'incroyable puissance de l'IA.

Utku Bariş Pazar, Arçelik Chief Strategy and Digital Officer

La plateforme d'IA pour les développeurs d'Arçelik marque une feuille de route prometteuse pour l'entreprise qui dispose d'un effectif mondial de 40 000 collaborateurs de 12 marques et présente dans plus de 100 pays. En ouvrant la plateforme, Arçelik espère révolutionner la façon dont les développeurs travaillent avec l'IA, et la façon dont les données, la sécurité et les opérations sont gérées dans l'ensemble de l'entreprise alors que celle-ci cherche des moyens plus efficaces, plus intelligents et plus avancés sur le plan technologique.

Hébergée dans l'environnement cloud dédié d'Arçelik, la plateforme est conçue pour renforcer la sécurité de la propriété intellectuelle dans toute l'organisation. Les principales caractéristiques comprennent l'authentification multifactorielle qui ajoute un niveau de protection, l'intégration de GPT 3.5/GPT 4.0 pour améliorer les processus de développement et d'études qui aident les développeurs à analyser les informations et à prendre des décisions fondées sur les données. Le programme devrait avoir des répercussions positives sur la productivité, en accélérant les capacités de code de 40 %, ainsi que le délai de mise sur le marché des applications de 20 %. De plus, le programme prévoit une réduction de 30 % du nombre des tickets d'assistance pour les développeurs formés ou qui se perfectionnent.

Utku Barış Pazar, directeur de la stratégie et du numérique chez Arçelik, a commenté ce lancement : « Le lancement de la plateforme de développement Arçelik est une étape importante qui nous aide à améliorer les opérations à mesure que nous progressons dans le parcours de transformation numérique d'Arçelik. La plateforme a un fort potentiel, avec de nombreux cas d'utilisation dans les différents services de l'entreprise, et nous sommes emballés par les innovations et la créativité que cela nous aidera à libérer. »

Alors que la première version de la plateforme s'adresse à la communauté de développeurs d'Arçelik, l'organisation investit également dans le perfectionnement de sa main-d'œuvre mondiale par l'intermédiaire de ses champions de l'intelligence artificielle, composés de ses sous-traitants et des employés d'autres départements, tels que les RH, le marketing et la conception de produits, et fournit un contenu de formation ciblé.

La création de valeur par l'utilisation de solutions d'IA de pointe est un aspect essentiel de la stratégie globale d'Arçelik en matière d'IA. La nouvelle plateforme sera la première d'une longue série de plateformes d'IA au sein d'Arçelik dans divers domaines tels que la chaîne d'approvisionnement, la production et le portefeuille de produits, depuis les tests de produits jusqu'aux solutions intelligentes pour les consommateurs. L'intégration de l'intelligence artificielle fait partie de la vision plus large de la transformation digitale du groupe Arçelik.

Avec 40 000 employés à travers le monde, les activités mondiales d'Arçelik comprennent des filiales dans 52 pays, 30 sites de production dans 9 pays et 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). En tant que deuxième groupe d'électroménager en Europe par sa part de marché (basée sur les volumes), Arçelik a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,7 milliards d'euros en 2022. Les 30 centres et bureaux de R&D et de conception d'Arçelik à travers le monde accueillent plus de 2 300 chercheurs et détiennent à ce jour jusqu'à 3 000 demandes internationales de brevets déposés. En 2022, Arçelik a obtenu pour la 6e année consécutive (sur la base des résultats datant de décembre 2022) le meilleur score dans la catégorie DHP Household Durables du Dow Jones Sustainability Index (Indice de durabilité du Dow Jones) du S&P Global Corporate Sustainability Assessment (Évaluation mondiale de la durabilité des entreprises). Grâce à sa position de leader en matière de durabilité et à sa feuille de route crédible de décarbonation pour atteindre zéro émission, Arçelik est devenue la première et la seule entreprise de son secteur à recevoir le sceau Terra Carta de Sa Majesté le roi Charles III. La vision d'Arçelik est « Respecting the World. Respected Worldwide. »

