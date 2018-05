Les diagnostics de DxTerity reçoivent le marquage CE pour REDI-Dx®, le test par biodosimétrie des rayonnements

Un événement radiologique, provoqué par l'utilisation d'une arme nucléaire ou d'un dispositif nucléaire improvisé, pourrait potentiellement exposer des milliers d'individus à des niveaux élevés ou modérés de rayonnements qui pourraient nécessiter une intervention médicale immédiate. REDI-Dx mesure la réponse biologique au rayonnement et fournit des évaluations individualisées du rayonnement absorbé à partir d'un échantillon de sang périphérique. Les médecins peuvent utiliser l'évaluation par REDI-Dx, conjointement au suivi de la dispersion des rayonnements, ainsi que les signes et symptômes cliniques, pour hiérarchiser les individus concernés par une exposition forte et/ou modérée et adapter ainsi le traitements médicaux.

Selon Bob Terbrueggen, PDG et fondateur de DxTerity, « REDI-Dx répond à un besoin non satisfait essentiel pour pouvoir répondre un événement nucléaire à grande échelle. Il s'agit du premier diagnostic CE-IVD pour la biodosimétrie des rayonnements et il est conçu pour s'intégrer aux panels de tests cliniques existantes et être lu sur la base installée d'instruments ABI 3500 Dx CE. »

Le diagnostic des chromosomes dicentriques est la référence actuelle en Europe et en Asie, cependant, la capacité limitée du nombre des tests, le manque de standardisation et le délai de 72 heures pour obtenir des résultats, limitent sa valeur concrète. REDI-Dx surmonte ces limites grâce à l'expédition d'échantillons à température ambiante, à un rendu de résultat du test diagnostic de 6 heures et à un kit CE-IVD standardisé permettant d'analyser un grand nombre d'échantillons.

REDI-Dx est le résultat d'une collaboration de plusieurs années entre DxTerity, l'Université Duke, l'Université d'Arizona et Thermo Fisher Scientific, mais aussi avec des patients et des chercheurs de City of Hope Cancer Center et de l'Université de Californie à Los Angeles. Ce projet a été financé en totalité ou en partie par des fonds fédéraux de la BARDA sous le numéro de contrat : HHSO100201000001C et le numéro de contrat : HHSO100201600034C.

À propos du REDI-Dx® :

Le test par biodosimétrie REDI-Dx® est conçu pour mesurer l'expression génétique d'un panel de marqueurs et évaluer leur niveaux individuels liées au niveau des rayonnements ionisants absorbés par un individu à partir d'une prise de sang après un événement nucléaire. www.REDIDx.com.

À propos de DxTerity :

DxTerity fournit des services et technologies aux organisations partenaires, comme le développement de tests diagnostiques moléculaires et la gestion complète d'études génomiques à l'échelle de la population. www.DxTerity.com.

