Les dirigeants de la technologie DMS unissent leurs forces alors qu'OmniVision et Seeing Machines collaborent officiellement

CANBERRA, Australie, 11 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Seeing Machines, la société de technologie de vision artificielle avancée qui conçoit des systèmes de surveillance des opérateurs à l'aide de l'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité des transports, a fait passer le protocole d'accord annoncé précédemment à un accord de licence signé pour la licence de l'unité de traitement neural Occula® de la société (« Occula® ») à OmniVision Technologies, Inc. (« OmniVision »), l'un des principaux développeurs de solutions d'imagerie numérique avancées.

Cette collaboration représente la première exécution d'une licence de silicium pour Occula® de Seeing Machines, qui offre une conception NPU unique qui permet le développement de semi-conducteurs à faible coût et à haute performance pour l'interface homme-machine de demain.

Conformément à sa « stratégie de produits intégrés à trois piliers » récemment annoncée, dans laquelle Seeing Machines a exposé son approche stratégique pour répondre aux besoins technologiques larges et croissants du marché mondial de la surveillance de l'intérieur des véhicules automobiles, cette collaboration donne vie au troisième pilier, car les partenaires travaillent ensemble pour combiner l'Occula® Silicon IP avec la technologie innovante de vision industrielle au silicium d'OmniVision.

OmniVision est un leader technologique mondial dans le domaine des solutions d'imagerie numérique avancées, au service de tous les segments du marché de l'imagerie, y compris l'automobile. Depuis plus de 15 ans, il fournit des solutions d'imagerie automobile, qui ont fait leurs preuves sur la route pour tous les types de caméras intérieures et extérieures des véhicules, permettant ainsi à ses clients du secteur automobile d'offrir une expérience de conduite plus sûre et plus intelligente. OmniVision possède un portefeuille complet de capteurs d'images pour le marché de la surveillance intérieure et est actuellement le premier fournisseur de capteurs d'images dans le segment de marché de la surveillance intérieure.

Seeing Machines continue à se développer en tant que leader automobile de la technologie DMS, ayant remporté des contrats avec un total de cinq clients automobiles de niveau 1 pour un nombre croissant de programmes chez six équipementiers automobiles mondiaux. La société élargit actuellement son offre de produits embarqués et étend son savoir-faire en matière de technologie DMS intégrée à faible coût et hautes performances au marché des systèmes de surveillance des passagers (OMS pour Occupant Monitoring System) pour l'automobile.

Seeing Machines et OmniVision travaillent ensemble pour fournir des solutions optimisées et hautement intégrées aux marchés mondiaux des DMS et des OMS, en tirant parti des clients existants et nouveaux dans le monde entier.

Paul McGlone, PDG a commenté : « Seeing Machines entretient une merveilleuse relation de travail avec OmniVision depuis plus de 5 ans maintenant, ayant collaboré avec succès sur de multiples programmes automobiles avec un certain nombre de clients de niveau 1. Cet accord représente une prochaine étape naturelle pour nos deux sociétés, qui travailleront ensemble de manière stratégique afin de parvenir au couplage le plus élevé possible entre les domaines de l'imagerie et du traitement.

« Nous sommes ravis de continuer à travailler avec OmniVision car les deux sociétés se combinent pour continuer à offrir au marché des solutions de surveillance des conducteurs et des occupants à un excellent rapport qualité-prix. »

Andy Hanvey, directeur du marketing automobile chez OmniVision a commenté : « Nous collaborons avec Seeing Machines depuis plus de cinq ans, en raison de leurs performances algorithmiques de pointe et de leur position de leader sur le marché des DMS. Cet accord nous permet de mieux exploiter l'Occula® NPU de Seeing Machines, en combinaison avec les nombreuses technologies d'imagerie d'OmniVision, notamment les obturateurs globaux, la technologie proche infrarouge Nyxel® et les modules de caméra au niveau des plaquettes CameraCubeChip, afin de fournir des performances optimales pour la surveillance du conducteur et des occupants. »

À propos de Seeing Machines

Seeing Machines (LSE : SEE), entreprise mondiale fondée en 2000 et dont le siège social se trouve en Australie, qui est un leader du secteur des technologies de surveillance basées sur la vision qui permettent aux machines de voir, de comprendre et d'aider les gens. Le portefeuille technologique de Seeing Machines comprend des algorithmes d'IA, des traitements et des optiques intégrés, des produits d'alimentation qui doivent fournir une compréhension fiable en temps réel des conducteurs de véhicules. La technologie assure la mesure essentielle de l'endroit où un conducteur regarde, jusqu'à la classification de son état cognitif en fonction du risque d'accident. La mesure fiable de « l'état du conducteur » est l'objectif final de la technologie des systèmes de surveillance des conducteurs (DMS). Seeing Machines développe la technologie DMS pour assurer la sécurité de la conduite dans les secteurs de l'automobile, des flottes commerciales, du tout-terrain et de l'aviation. La société a des bureaux en Australie, aux États-Unis, en Europe et en Asie, et fournit des solutions technologiques et des services aux leaders de l'industrie dans chaque marché vertical. seeingmachines.com

À propos d'OmniVision

OmniVision Technologies, Inc. est l'un des principaux développeurs de solutions d'imagerie numérique avancées. Sa technologie d'imagerie CMOS primée permet d'obtenir une qualité d'image supérieure dans de nombreuses applications commerciales et grand public actuelles, notamment les téléphones mobiles, la sécurité et la surveillance, l'automobile, les tablettes, les ordinateurs portables, les webcams et les appareils de divertissement, le secteur médical, ainsi que les systèmes d'imagerie AR, RV, les drones et la robotique. Pour en savoir plus, voir www.ovt.com .

OmniVision®, CameraCubeChip™, Nyxel® et le logo OmniVision sont des marques commerciales ou des marques déposées d'OmniVision Technologies, Inc.

