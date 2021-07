Les dirigeants italiens et rwandais se joignent à l'appel urgent à la transformation des systèmes alimentaires mondiaux à l'occasion du pré-sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires

Le Premier ministre italien Mario Draghi et le président rwandais Paul Kagame soulignent la nécessité d'adopter des approches plus inclusives, durables et holistiques avant le Sommet qui se tiendra à New York en septembre.

ROME, 27 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le Premier ministre italien Mario Draghi et le président rwandais Paul Kagame ont appelé les pays à prendre des engagements audacieux pour transformer leurs systèmes alimentaires lors de leur discours d'ouverture du pré-sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires.

Faisant le parallèle entre la pandémie de COVID-19 et la crise alimentaire mondiale, le Premier ministre Draghi a appelé les délégués, venus de plus de 100 pays, à s'engager à mettre fin à la faim de 811 millions de personnes dans un contexte de changement climatique.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a ajouté : "La pandémie, qui nous assaille encore, a mis en évidence les liens entre l'inégalité, la pauvreté, l'alimentation, la maladie et notre planète."

Dans ce contexte, le président Kagame a annoncé une position commune pour l'Afrique, alignée sur l'Agenda 2063 du continent et les Objectifs de développement durable. Cette position repose sur cinq actions comprenant des politiques telles que les programmes d'alimentation scolaire, le développement des marchés et la finance, ainsi que l'encouragement des coopératives d'agriculteurs et l'extension des programmes de sécurité sociale.

"La nourriture nous unit tous, en tant que familles, en tant que communautés, en tant que cultures et en tant qu'humanité", a déclaré la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed. "Maintenant, utilisons-la pour nous unir autour de l'urgence et des actions qui sont nécessaires pour transformer notre monde d'ici 2030."

Dans des remarques préparées à l'avance, le pape François a déclaré que l'élimination de la faim seule ne suffisait pas, exhortant le monde à s'engager à "concevoir des systèmes alimentaires qui protègent la Terre et gardent au centre la dignité de la personne humaine."

Appelé "Sommet des peuples", il s'est déjà engagé dans un processus d'engagement sans précédent d'une durée d'un an, avec plus de 1 000 dialogues impliquant des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Les résultats donnent l'image la plus complète à ce jour des défis interconnectés existants - de la faim et de la pauvreté aux moyens de subsistance en milieu rural, à la santé et au chômage des jeunes - ainsi que des opportunités.

Réfléchissant au dialogue national de l'Uruguay, la vice-présidente Beatriz Argimón a déclaré qu'il fallait "célébrer et valoriser l'incroyable résilience des femmes et leur rôle clé dans la transformation des systèmes de production."

Les jeunes, les peuples indigènes, les agriculteurs et les femmes ont joué un rôle central lors du sommet, notamment Cherrie Atilano, présidente de l'entreprise agroalimentaire philippine AGREA, qui a déclaré : "Nous voulons que les jeunes aient de meilleurs choix alimentaires. Les jeunes ont le pouvoir de changer les choses, car ils sont le maintenant, l'actuel et le présent."

Peter Bakker, président et directeur général du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD), a annoncé une déclaration des entreprises qui définit l'ambition du secteur privé en faveur de systèmes alimentaires équitables, sans émissions nettes et respectueux de la nature, capables de nourrir tout le monde.

