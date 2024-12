Les dirigeants mondiaux et la Chine réunis à Madrid appellent à un avenir plus équitable et plus durable

MADRID, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Sous le thème ‹Collective Action for One Future›, la neuvième édition du Imperial Springs International Forum co-organisé par Club de Madrid et tenu à Madrid, pour la première fois en dehors de la Chine, a abordé les profondes transformations qui façonnent le système international. Le Forum a réaffirmé son engagement en faveur du dialogue multilatéral, de l'implication d'un plus grand nombre de parties prenantes dans la mise en place d'un ordre mondial plus inclusif et collaboratif, et a appelé à une action commune pour réduire les antagonismes existants et prévenir l'escalade des tensions stratégiques, y compris les menaces nucléaires, les guerres commerciales et les conflits régionaux non résolus.

Plus de 130 dirigeants, dont d'anciens chefs d'État et de gouvernement (membres du Club de Madrid), des universitaires, des dignitaires et des représentants de plus de 40 pays, ainsi que les autorités chinoises et espagnoles, se sont mis d'accord sur des mesures visant à revitaliser le multilatéralisme, à renforcer la coopération internationale et à rétablir la confiance entre les nations.

Hu Chunhua, vice-président du Comité national de la 14e CCPPC, a transmis un message du président Xi Jinping, soulignant que « depuis sa création, le Forum a adhéré à la défense du multilatéralisme, a mené des discussions approfondies sur les questions de gouvernance mondiale et a activement partagé les propositions de la Chine ». Diego Martínez Belío, secrétaire d'État espagnol aux affaires étrangères et mondiales, a ajouté : « La responsabilité de générer une croissance économique inclusive transcende les frontières, et l'Espagne défend et continuera à défendre un rôle constructif entre notre pays et la Chine ».

Les discussions ont porté sur les défis mondiaux, notamment l'inflation, le protectionnisme et la fragilité des chaînes d'approvisionnement. Les dirigeants ont appelé à réformer l'OMC, à stabiliser le commerce international et à renforcer les institutions financières multilatérales telles que le G20 et les banques de développement afin de promouvoir la stabilité financière et de réduire la dette dans les pays à faibles et moyens revenus.

Le Forum a souligné la nécessité de mettre en place des systèmes fiscaux internationaux équitables, de restructurer la dette des pays vulnérables et de mettre en place des cadres financiers inclusifs. Elle a appelé à la mise en place de cadres de gouvernance mondiaux pour l'intelligence artificielle et les technologies vertes, afin de garantir un accès équitable et d'empêcher la monopolisation.

Les participants ont donné la priorité à la mise en œuvre du Pacte pour l'avenir, adopté lors du sommet des Nations unies sur l'avenir en 2024. Ce pacte porte sur le développement durable, la sécurité, l'action climatique et la coopération numérique, et met l'accent sur la responsabilité et la mobilisation des ressources.

Danilo Türk, président du Club de Madrid, a conclu : « Cette édition a montré que, même dans un monde fragmenté, le dialogue et la coopération restent les outils les plus efficaces pour relever les défis communs. L'action collective que nous menons aujourd'hui façonnera la gouvernance mondiale de demain ».

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2564793/ISIF_2024_Logo.jpg