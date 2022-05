Les dirigeants mondiaux se réunissent demain au Forum SEforALL à Kigali pour un événement historique sur l'énergie et le climat

Le Forum mondial SEforALL est le rendez-vous international incontournable en matière d'énergie durable. Des dirigeants mondiaux issus de gouvernements, d'entreprises, d'institutions de développement, de la société civile et de nombreuses autres organisations, ainsi que des représentants de la jeunesse, établiront des partenariats, partageront leur expertise et prendront des engagements importants en matière d'énergie et de climat avant la COP27 en Égypte.

Les personnes qui ne peuvent pas assister au forum SEforALL en personne peuvent toujours s'inscrire pour le regarder virtuellement grâce à ce lien .

Le 17 mai, d'éminents dirigeants mondiaux prononceront des déclarations d'ouverture qui donneront le ton au reste du Forum. Cette liste comprend :

S.E. Paul Kagame , Président de la République du Rwanda

, Président de la République du António Guterres , Secrétaire général des Nations Unies

, Secrétaire général des Nations Unies Damilola Ogunbiyi , Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Directeur général de Sustainable Energy for All (SEforALL)

, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Directeur général de Sustainable Energy for All (SEforALL) Michael R. Bloomberg , fondateur de Bloomberg L.P. et Bloomberg Philanthropies et envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'ambition et les solutions climatiques

, fondateur de Bloomberg L.P. et Bloomberg Philanthropies et envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'ambition et les solutions climatiques Francesco Starace , PDG et directeur général d'Enel S.p.A

, PDG et directeur général d'Enel S.p.A Hon. Ernest Nsabimana, ministre de l'Infrastructure, République du Rwanda

Outre les orateurs renommés du monde entier participant au programme principal du Forum , des ministres de pays africains et asiatiques participeront aux tables rondes ministérielles. Ces dirigeants collaboreront à l'élaboration d'un récit sur ce qui constitue une transition énergétique juste et équitable, dans le but d'aider à orienter les engagements et les actions en matière d'accès à l'énergie et de transition énergétique sur la voie de la COP27. La conférence ministérielle de l'Afrique produira un communiqué précisant ce dont les pays africains ont besoin pour atteindre leurs objectifs de développement tout en soutenant les progrès en matière de climat.

« La transition mondiale vers l'énergie propre dépend de notre capacité à faciliter les transitions pour les pays en développement, y compris sur le continent africain », a déclaré Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour l'énergie durable pour tous et coprésidente de UN-Energy. « En cette période cruciale pour la lutte mondiale contre les changements climatiques, nous sommes honorés de nous associer au gouvernement du Rwanda pour accueillir le 2022 Forum SEforALL en Afrique pour la première fois de notre histoire. »

« Le Rwanda est fier d'accueillir le Forum 2022 sur l'énergie durable pour tous à Kigali. En tant que pays, nous mettons en œuvre des politiques énergétiques qui ne laissent personne de côté et garantissent que chacun puisse vivre dans un environnement vert et sain. Une énergie propre et abordable est l'épine dorsale du développement durable et nous sommes impatients de faire progresser l'énergie durable pour tous grâce à des discussions éclairantes et inspirantes pendant le Forum », a déclaré l'Honorable Dr Jeanne d'Arc Mujawamariya, ministre de l'environnement de la République du Rwanda.

Le Forum de cette année marquera également le 10e anniversaire de la collaboration de SEforALL avec les Nations unies pour stimuler l'action en vue de la réalisation de l'ODD7.

Visitez le site Web Forum SEforALL pour obtenir de plus amples renseignements.

NOTES À L'INTENTION DES ÉDITEURSÀ propos de Sustainable Energy for All (Énergie durable pour tous)

Sustainable Energy for All (SEforALL) est une organisation internationale qui travaille en partenariat avec les Nations unies et les dirigeants des gouvernements, du secteur privé, des institutions financières, de la société civile et des organisations philanthropiques afin d'accélérer la réalisation de l'objectif de développement durable n° 7 (SDG7) - l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous d'ici 2030 - conformément à l'accord de Paris sur le climat. SEforALL s'efforce d'assurer une transition vers une énergie propre qui ne laisse personne de côté et offre de nouvelles possibilités à chacun de réaliser son potentiel.

SEforALL est dirigée par Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour l'énergie durable pour tous et coprésidente d'ONU-Énergie. Suivez-la sur Twitter : @DamilolaSDG7 . Pour plus d'informations, suivez @SEforALLorg .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1818244/Sustainable_Energy_for_All_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1633951/SEforALL_Logo.jpg

SOURCE Sustainable Energy for All