Les dirigeants russes et italiens discutent d'une coopération pour un avenir durable

BERLIN, 15 février 2022 /PRNewswire/ -- Lors d'une session de visite qui s'est déroulée à la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie, à Moscou, le 10 février dernier, les experts du Forum économique eurasien de Vérone ont convenu que le développement de la coopération entre les entreprises européennes et russes était le moyen le plus efficace d'atteindre les objectifs pour un développement durable et innovant. Le Forum économique eurasien de Vérone joue un rôle important en construisant un dialogue qui aura un impact positif sur la société grâce à la coopération internationale.

La session du Forum eurasien a réuni des experts en commerce, en politique et en science pour identifier les possibilités de développement d'une action commune. Les participants ont souligné que le commerce et la diplomatie économique avaient acquis une influence décisive à l'échelle mondiale.

L'un des domaines cruciaux de la coopération économique internationale entre la Russie et les pays de l'UE demeure le secteur de l'énergie, qui a gagné en importance dans le cadre de la lutte mondiale contre le changement climatique. Le travail conjoint multilatéral vers une transition énergétique est impératif pour assurer un avenir fiable et durable.

Au cours de la séance, les chefs d'entreprise ont présenté leurs plans conjoints et leur engagement pour obtenir des avancées en matière d'énergie, d'écologie et d'infrastructures sociales. Les experts russes et italiens ont discuté des tendances récentes et des questions centrales à la transition énergétique. Le développement de technologies innovantes pour les sources d'énergie renouvelables, la production d'hydrogène vert et la sécurité de l'énergie nucléaire figuraient parmi les thèmes clés de la coopération économique et commerciale.

