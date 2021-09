Les dirigeants s'engagent à lutter contre la faim dans le monde, le changement climatique, la perte de biodiversité et les inégalités lors d'un sommet historique des Nations unies sur les systèmes alimentaires

NEW YORK, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le tout premier sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires a réuni des dirigeants du monde entier dans le but de stimuler l'action nationale et régionale pour atteindre les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies grâce à la transformation des systèmes alimentaires. Des engagements ont été pris par plus de 85 chefs d'État du monde entier.

À la suite du dernier rapport du GIEC, qui a lancé un « code rouge » pour le réchauffement planétaire d'origine humaine, l'administration américaine a promis 10 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique et l'insécurité alimentaire.

La moitié de ces fonds sera investie à une échelle nationale en « reconnaissance du fait que tous les pays, même ceux qui produisent un excédent de nourriture, doivent prendre des mesures pour améliorer la nutrition et adapter leurs systèmes alimentaires au changement climatique ».

La pandémie de COVID-19 a fait grimper les niveaux de pauvreté jusqu'à 124 millions de personnes et la sous-alimentation d'environ 9,9 %.

Le Premier ministre Jacinda Ardern, qui a annoncé que la Nouvelle-Zélande rejoindrait la Coalition des peuples autochtones pour les systèmes alimentaires, a déclaré : « Nous sommes déterminés à faire en sorte que les peuples autochtones puissent contribuer à montrer la voie à suivre ».

D'autres pays se sont engagés à soutenir les droits des autochtones, notamment le Honduras, Samoa, le Pérou et les Philippines.

« Nous, en tant que communauté mondiale, ne tenons pas nos promesses d'éradiquer la faim », a déclaré le président finlandais Sauli Niinistö.

Le Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a souligné la nécessité de mettre l'accent sur « une alimentation de qualité pour tous ». De même, le Burkina Faso s'est engagé à introduire le droit à l'alimentation dans sa constitution.

Le Cambodge s'est engagé à œuvrer en faveur de la promotion de l'égalité des sexes et de la création de possibilités d'emploi pour les jeunes et les femmes.

Josaia Voreqe Bainimarama, Premier ministre de la République des Îles Fidji, a déclaré : « Tout comme notre environnement, nos peuples et nos systèmes alimentaires sont profondément enchevêtrés et se soutiennent mutuellement, il doit en être de même de notre réponse, pour le bien de nos générations et des générations futures ».

Les Émirats arabes unis ont annoncé le lancement de la Mission d'innovation agricole (AIM) pour le climat avec les États-Unis.

« Nous devons utiliser le pouvoir de l'ingéniosité pour améliorer les systèmes alimentaires afin qu'ils fournissent des aliments sûrs, nutritifs, abordables et accessibles à tous, tout en préservant les ressources naturelles et en luttant contre la crise climatique », a déclaré le secrétaire américain à l'agriculture, Tom Vilsack.

Toutes les contributions sont compilées dans un compendium officiel, tandis que tous les engagements sont déposés dans un registre d'engagements en ligne.

Un nouveau financement quinquennal de 922 millions de dollars US axé sur la nutrition a également été annoncé Melinda Gates de la Fondation Bill & Melinda Gates.

