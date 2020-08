Les domaines Donuts lancent TrueName™. Cette nouvelle marque fournit des noms dont on se souvient plus facilement et qui sont plus sécurisés et plus disponibles que les domaines courants

L'hameçonnage figure parmi les types de fraudes en ligne les plus répandus. TrueName offre aux entreprises et aux particuliers les noms de domaine les meilleurs, et dorénavant les plus sûrs, pour leurs sites Web et autres usages numériques. Les domaines TrueName, très pertinents et descriptifs, protègent les entreprises contre les imposteurs qui cherchent à utiliser des domaines similaires dans le but de tromper et d'escroquer leurs clients.

Forte de 242 extensions telles que .live, .codes, .news et .guru, Donuts Inc., société mère de TrueName, est le leader mondial des domaines de premier niveau. Ces domaines de premier niveau offrent un choix bien plus vaste à ceux qui recherchent un nom de domaine qui leur conviendra parfaitement. Les noms de domaine pertinents qui se terminent par .com, .net, et .org ne sont pas souvent disponibles et n'offrent pas la protection qui fait l'apanage des domaines TrueName dans l'industrie.

« Si vous menez des activités en ligne, vous devez chercher à innover et à accroître le trafic, déclare MinaNeuberg, chef du Marketing de Donuts. Les domaines TrueName sont très personnalisés et incorporent une sécurité visant à empêcher les attaques par hameçonnage ; ils conviennent donc parfaitement à tous ceux qui souhaitent être compétitifs en ligne. »

Donuts collabore étroitement avec tous les partenaires du registraire, notamment Name.com, Domene.Shop et Sav.com, afin d'intégrer la valorisation de la marque et le message véhiculé par celle-ci, de sorte que les clients puissent facilement trouver et enregistrer les domaines TrueName.

Pour en savoir plus sur TrueName, consultez www.truename.domains.

À propos de Donuts Inc.

Donuts est le leader mondial des domaines de premier niveau de haute qualité qui permettent d'unifier, de gérer et de renforcer l'identité numérique. Nous gérons le plus vaste portefeuille au monde, comprenant plus de 240 nouveaux domaines de premier niveau, notamment : .email, .guru, .social, .restaurant, .live, et des centaines d'autres. De plus, nous fournissons des registraires et des revendeurs, outre des services novateurs en matière de découverte, d'enregistrement, d'utilisation et de monétisation de noms de domaine de haute qualité. Pour en savoir plus, consultez www.donuts.domains.

