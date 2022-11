Les données provisoires sur le vaccin BioVaxys contre le sarbecovirus montrent un excellent profil d'innocuité et de tolérabilité émergent avec le BVX-1021

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) (« BioVaxys » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que les résultats provisoires de ses études précliniques en cours sur le BVX-1021, le vaccin de la Société contre le SRAS-CoV-1 (« SRAS1 »), qui est évalué dans le cadre d'une collaboration avec l'Université de l'État de l'Ohio (« État de l'Ohio ») pour développer un vaccin contre le pan-sarbecovirus, montrent un excellent profil de tolérabilité émergent, sans effets secondaires observés ni observations cliniques notables.

Le BVX-1021 fait l'objet d'une collaboration de recherche continue entre l'État de l'Ohio et BioVaxys, qui évalue l'approche innovante de la Société afin de développer un « vaccin universel » capable de traiter un large éventail de sarbecovirus. Les sarbecovirus sont une famille de virus qui comprend tous les variants du COVID-19, le virus SRAS-CoV-1 responsable de la pandémie mondiale de SRAS de 2003, ainsi qu'un large éventail d'autres virus zoonotiques potentiellement dangereux. La collaboration évalue la combinaison du BVX-0320 et du BVX-1021 de BioVaxys dans un modèle de cobaye ; le BVX-1021 est une sous-unité S1 recombinante modifiée par un haptène de la protéine de pointe du virus du SRAS1, alors que le BVX-0320 est une sous-unité S1 recombinante modifiée par un haptène de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 (« SRAS2 »), le virus responsable du COVID-19.

Trois semaines après l'administration du BVX-1021 dans le modèle animal de cobaye, aucune toxicité ou modification du poids corporel n'a été observée, ni aucune réaction au site d'injection.

Le Dr David Berd, directeur médical de BioVaxys, a déclaré : « Bien que les résultats précliniques obtenus sur des modèles animaux ne se reproduisent pas toujours chez l'homme, le profil de tolérabilité et de toxicité propre émergent est très prometteur pour l'évaluation clinique. »

La prochaine étape de l'étude est l'immunisation de suivi des animaux testés avec le BVX-0320, le candidat vaccin contre le COVID-19 de la Société, actuellement en cours dans l'État de l'Ohio. Les principaux critères d'évaluation de l'étude sont le développement d'anticorps neutralisant le virus vivant du SRAS2 et d'autres sarbecovirus, notamment les coronavirus liés au SRAS provenant de la chauve-souris et du pangolin. Si des anticorps neutralisants sont présents dans le modèle animal, cela suggérerait fortement que le BVX-1021 produirait une réponse immunitaire supplémentaire contre tous les sarbecovirus chez les personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19, ainsi que chez celles qui présentent une immunité naturelle.

Kenneth Kovan, président et directeur d'exploitation de BioVaxys, a déclaré : « Ces données provisoires confirment nos efforts visant à développer une solution sûre et bien tolérée pour les sarbecovirus comme le SRAS-1, le SRAS-CoV-2 et ses variants en constante émergence. Le nouveau profil d'innocuité et de tolérabilité in vivo du BVX-1021 reflète celui de notre vaccin contre le SRAS-CoV-2, le BVX-0320, et constitue une autre preuve de la viabilité de notre plateforme de vaccins antigéniques hapténisés contre différents virus. »

À propos de BioVaxys Technology Corp.

Basée à Vancouver, BioVaxys Technology Corp. ( www.biovaxys.com ) est une société de biotechnologie enregistrée en Colombie-Britannique, en phase clinique, qui développe des plateformes de vaccins viraux et oncologiques, ainsi que des immunodiagnostics. La Société fait progresser les vaccins contre le SRAS-CoV-2, le SRAS-CoV-1 et un vaccin contre le pan-sarbecovirus basé sur sa technologie de protéine virale haptée, et prévoit un essai clinique de son vaccin cellulaire autologue hapténisé utilisé en combinaison avec des inhibiteurs de points de contrôle anti-PD1 et anti-PDL1 qui sera initialement développé pour le cancer de l'ovaire de stade III/phase IV. Le CoviDTH® est également en cours de développement. Il s'agit d'un diagnostic permettant d'évaluer la présence ou l'absence d'une réponse immunitaire des lymphocytes T au SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19. BioVaxys possède deux brevets américains délivrés et de multiples demandes de brevets américains et internationaux liés à ses vaccins contre le cancer, ses vaccins antiviraux et ses technologies de diagnostic. Les actions ordinaires de BioVaxys sont cotées à la CSE sous le symbole « BIOV » et se négocient à la Bourse de Francfort (FRA: 5LB) et aux États-Unis (OTCQB: BVAXF).

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signé « James Passin »

James Passin, PDG

+1 646 452 7054



JB&A, Inc.

Davin Shinedling

[email protected]

+1 (647) 991-6447

Mises en garde concernant les informations à caractère prospectif

Ce communiqué de presse contient certaines « informations à caractère prospectif » et « déclarations à caractère prospectif » (collectivement, « les déclarations prospectives ») au sens de la législation canadienne et américaine applicable en matière de valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans le présent document, notamment les déclarations relatives aux performances opérationnelles ou financières futures de la Société, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fréquemment, mais pas toujours, identifiées par des mots tels que « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « potentiel », « possible » et d'autres expressions similaires, ou des déclarations selon lesquelles des événements, des conditions ou des résultats « se produiront », « pourront », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernent, entre autres, l'achèvement de l'étude sur le modèle animal, l'approbation réglementaire d'une étude de phase I de son vaccin candidat BVX-1021 chez l'homme et le développement global des vaccins de BioVaxys, y compris tout vaccin haptène contre la protéine SRAS-Cov-2 ou SRAS-CoV. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives reflètent les croyances, les opinions et les projections à la date à laquelle elles sont faites et sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations, principalement l'hypothèse que BioVaxys réussira à développer et à tester des vaccins, qui, bien que considérées comme raisonnables par la société, sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et des contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales importantes, y compris, principalement mais sans s'y limiter, le risque que les vaccins de BioVaxys ne se révèlent pas efficaces et/ou ne reçoivent pas les autorisations réglementaires requises. En ce qui concerne l'activité de BioVaxys, il existe un certain nombre de risques qui pourraient affecter le développement de ses produits biotechnologiques, y compris, sans s'y limiter, le besoin de capitaux supplémentaires pour financer les essais cliniques, son manque d'historique d'exploitation, l'incertitude quant à la possibilité pour ses produits de mener à bien le processus long, complexe et coûteux d'essais cliniques et d'approbation réglementaire pour l'approbation des nouveaux médicaments nécessaires à l'autorisation de mise sur le marché, l'incertitude quant à la possibilité de développer son immunothérapie vaccinale à base de cellules autologues afin de produire des produits sûrs et efficaces et, si tel est le cas, si ses vaccins seront acceptés commercialement et rentables, les dépenses, les retards, les incertitudes et les complications généralement rencontrés par les entreprises biopharmaceutiques en phase de développement, les obligations financières et de développement dans le cadre d'accords de licence afin de protéger ses droits sur ses produits et ses technologies, l'obtention et la protection de nouveaux droits de propriété intellectuelle et l'absence d'infraction à l'égard de tiers, ainsi que sa dépendance vis-à-vis de la fabrication par des tiers.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives de convictions, d'opinions, de projections ou d'autres facteurs, si elles venaient à changer, sauf si la loi l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1430981/BIOVAXYS_Logo.jpg

SOURCE BioVaxys Technology Corp.