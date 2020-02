Les drones de MMC utilisés dans la lutte contre la nouvelle épidémie de coronavirus

II. Pulvérisation de désinfectant

Là où il le faut, notamment les stations, les supermarchés ou les petites cours, les drones de MMC sont utilisés pour pulvériser du désinfectant dans les lieux publics. Comparée aux moyens traditionnels, l'utilisation de drones permet d'éviter un contact direct, notamment dans les endroits nécessitant une désinfection régulière.

III. Détection thermique aérienne

Le drone à caméra thermique détectera automatiquement chaque personne grâce à l'infrarouge de haute précision qui a été largement utilisé dans les zones surpeuplées pour aider à la gestion et à l'évacuation sur site.

IV. Contrôle de la circulation

Depuis le 1er février, les équipes de MMC travaillent avec la police de la circulation pour surveiller le flux de la circulation de véhicules. Offrant une couverture plus large que celle des caméras fixes, les drones de MMC ont beaucoup aidé les commandants à trouver rapidement des solutions.

« Contrairement aux années précédentes où nous devions conduire pour patrouiller et recueillir des informations, nous pouvons aujourd'hui tout découvrir à l'aide de drones », a salué un policier de la circulation locale en levant son pouce.

« Au début, nous utilisions nos drones que pour la diffusion aérienne, mais maintenant ils sont de plus en plus utilisés en première ligne étant donné que la situation est plus grave et que d'autres fonctions sont requises. C'est pourquoi nous avons rapidement formé une équipe de recherche et de développement en ligne et mis en œuvre les solutions », a déclaré le président de MMC, Lu Zhihui.

En tant qu'entreprise ayant une chaîne d'approvisionnement complète d'UAS industriels, MMC fournit non seulement des solutions complètes, mais également des pièces essentielles pour les UAS et une coopération entre les fabricants d'équipement et producteurs de concepts d'origine. MMC s'engage à augmenter le niveau d'automatisation pour que les gens puissent travailler en toute sécurité, à moindre coût et de manière plus efficace.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1087989/MMC.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1087995/MMC_missions.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1087993/MMC_monitoring.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1087991/MMC_industrial_supply.jpg

Related Links

http://www.mmcuav.com



SOURCE MicroMultiCopter Aero Technology Co., Ltd.