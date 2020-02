Les élections législatives en Azerbaïdjan marquent l'arrivée d'une nouvelle génération de politiciens

BAKOU, Azerbaïdjan, 10 février 2020 /PRNewswire/ -- Les élections législatives tenues en Azerbaïdjan annoncent un tournant générationnel dans le pays, ouvrant la voie à des réformes socio-économiques de grande envergure.

Selon les résultats préliminaires publiés par la Commission électorale centrale lundi matin, les candidats du parti au pouvoir, le Parti du nouvel Azerbaïdjan, ont remporté une majorité des 125 sièges du parlement. Ces résultats traduisent une approbation du programme de réformes du président Ilham Aliyev, un grand nombre des nouveaux membres du parlement étant de jeunes politiciens dynamiques prêts à accélérer le rythme des réformes, à moderniser les institutions de l'Azerbaïdjan et à diversifier son économie.

Les élections ont été suivies par plus de 77 000 observateurs locaux et 842 observateurs internationaux représentant 56 organisations internationales de 55 pays.

Bob Blackman, député conservateur britannique, s'est rendu dans sept bureaux de vote. « Je n'ai rien observé d'inconvenant dans le cadre du processus de vote », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse tenue lundi matin.

« Il nous a semblé que tout avait été organisé rondement et sans heurt », a indiqué Nabil Ayad, directeur de l'Académie diplomatique de Londres, également membre de la délégation britannique d'observation des élections. « Cela fait partie du processus de mise en place de la démocratie au sein de ce pays. »

Ettore Licheri, observateur électoral italien, membre du Sénat italien pour le parti du Mouvement 5 étoiles et président de la Commission des politiques de l'UE, a précisé que l'Union européenne considérait l'Azerbaïdjan comme un modèle combinant les cultures occidentale et orientale tout en préservant la paix et la richesse. « Il s'agit d'une démocratie très jeune, qui a acquis son indépendance en 1991 seulement, et la population s'est montrée attentive et enthousiaste aux bureaux de vote. »

Les résultats des élections sont conformes à ceux publiés dans le cadre d'un sondage de sortie des urnes réalisé dimanche et supervisé par le célèbre institut de sondages américain Arthur J. Finkelstein & Associates, qui déterminait que les candidats du Parti du nouvel Azerbaïdjan remporteraient 69 des 125 sièges du parlement.

George Birnbaum, vice-président d'Arthur J. Finkelstein & Associates, a expliqué que 2106 collaborateurs avaient été postés dans 1053 bureaux de vote pour procéder au sondage de sortie des urnes. « Les résultats électoraux donnent un signal clair de soutien aux politiques de réformes du gouvernement, qui feront progresser encore les valeurs démocratiques en Azerbaïdjan », a ajouté George Birnbaum.

Plus de cinq millions d'électeurs pouvaient faire usage de leur droit de vote dimanche afin de choisir l'un des 1324 candidats – parmi lesquels 299 femmes – issus de 19 partis politiques. Plus de 1000 webcams ont permis d'observer en ligne les bureaux de vote d'une grande majorité de circonscriptions.

