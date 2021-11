Les électrons se déplacent dans la direction préférée dans les supraconducteurs en cuprate : WPI-MANA

TSUKUBA, Japon, 22 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Une équipe du Centre international de nano-architectonique des matériaux (WPI-MANA) a glané des informations importantes sur les propriétés des supraconducteurs en cuprate à base de lanthane, la famille supraconductrice à la température la plus élevée jamais découverte sous pression ambiante.

Les résultats de l'équipe impliquent que, contrairement à la croyance commune parmi les chercheurs au cours des 35 dernières années, les électrons ont une direction préférée le long de l'axe X ou Y dans chaque plan CuO2, et la direction préférée alterne entre les plans.

Les supraconducteurs en cuprate à haute température continuent de susciter un vif intérêt depuis plus de 30 ans en raison des divers phénomènes qu'ils présentent avec les changements de dopage et de température des porteurs, tels que la phase de pseudo-gap, l'ordre nématique, l'onde de densité de charge et l'onde de densité de spin, ainsi que la supraconductivité.

La surface de Fermi est fondamentale en physique de la matière condensée pour comprendre les propriétés métalliques. Sa forme reflète directement le mouvement des électrons à l'intérieur du matériau et en tant que telle, c'est la clé pour comprendre les propriétés des matériaux.

Les supraconducteurs en cuprate à haute température sont caractérisés par des empilements de plans cuivre-oxygène (CuO2), un fait qui a convaincu de nombreux chercheurs que les électrons présentent un mouvement bidimensionnel dans les plans CuO2.

L'équipe WPI-MANA, dirigée par Hiroyuki Yamase, a appliqué la technique de diffusion des rayons X à haute résolution Compton à un échantillon de La(2-x)Sr(x)CuO4 et a imagé la distribution de la quantité de mouvement des électrons.

Les résultats fournissent une nouvelle compréhension des propriétés électroniques des supraconducteurs en cuprate. La diffusion Compton peut être un outil puissant pour élucider les propriétés électroniques des matériaux et fonctionne parfois au-delà d'autres techniques largement utilisées. Les chercheurs ont déclaré qu'il serait passionnant de voir la technique utilisée en complément d'autres méthodes.

