Les élèves sont mis au défi de tirer un camion Volvo de 100 tonnes en utilisant uniquement des briques LEGO

Conçu par des experts en ingénierie du Volvo CE et de LEGO Technic ® , le défi MOVE IT a été proposé à une équipe de jeunes étudiants en robotique pour déplacer le plus grand transporteur articulé au monde. la Volvo A60H – un transporteur de 43 tonnes chargé de 45 tonnes de roches supplémentaires – sur une distance de 50 mètres, en utilisant uniquement des éléments LEGO Technic ® . Afin de mettre en valeur le potentiel incroyable des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), la tâche n'a pas été facile.

À l'aide d'un total de 728 168 pièces LEGO Technic® reliées entre elles sous une couche de plaques d'acier et transmettant des signaux à 1 920 moteurs, 35 ingénieurs en herbe ont créé suffisamment de puissance sur leur grille motorisée roulante pour tirer les sixroues de service sur la distance requise en seulement 30 minutes.

Frida Jönsson, ingénieur chez Volvo CE, qui a participé au projet dès le départ, déclare : « Les élèves ont fait preuve d'une résilience et d'une ténacité incroyables. Au total, ils ont consacré plus de 2 000 heures de leur temps à trouver une solution qui pourrait créer une force de traction de 10 000 Newtons afin de permettre au transporteur de se déplacer. »

Pendant trois mois, quatre équipes d'enfants de tous les horizons – États-Unis, Suède, Japon et Nigéria – ont collaboré à travers les fuseaux horaires, les barrières linguistiques et une distance de 20 000 miles entre eux pour travailler sur ce défi d'ingénierie. Chaque équipe a reçu la version modèle LEGO Technic® de 2 193 pièces de la vraie Volvo A60H et a eu 12 semaines pour construire un prototype suffisamment solide pour déplacer le poids lourd de 43 tonnes. Et pour rendre la tâche encore plus difficile, 45 tonnes de roches supplémentaires ont été ajoutées à la machine.

À une époque où l'obtention d'un bon réseau lors d'un appel de visioconférence semble un défi suffisant, ils ont prouvé que le travail à distance n'est pas un obstacle pour être en mesure de remuer des idées et de trouver une solution viable.

« Notre objectif est de stimuler l'amour des STIM et de montrer qu'il n'y a vraiment aucune limite à ce que la prochaine génération d'ingénieurs peut accomplir s'ils mettent leurs esprits ensemble », dit Arvid Rinaldo, Partenariat de marque chez Volvo CE. « Ces personnes incroyablement intelligentes ont réussi à relever notre défi sans même se rencontrer en personne. Nous avions décidé d'éduquer et de motiver les jeunes, mais savoir comment résoudre des tâches compliquées comme celle-ci sans jamais se voir est quelque chose que nous devons tous apprendre en affaires et quelque chose qu'ils ont démontré avec facilité. »

Ce n'est pas la première collaboration entre les deux grandes marques scandinaves. Ils ont également travaillé avec des jeunes pour créer un concept autonome de chargeuse sur pneus en 2018.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.volvoce.com/global/en/our-offer/articulated-haulers/lego-heavyweight-challenge

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1626102/LEGO_Technic_Move_it_Stunt.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1626101/100_ton_Volvo_LEGO_bricks.jpg

