Les Émirats arabes unis, l'ONU, INTERPOL et EUROPOL unissent leurs forces pour lutter contre la criminalité environnementale et la crise climatique

Le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis s'est associé à ESRI pour réaliser une évaluation de l'état de préparation à l'échelle mondiale en utilisant des données. Le ministère dirigera également la mise en place du Centre mondial de formation en partenariat étroit avec l'ONUDC et en collaboration avec l'Unité conjointe des Nations Unies pour l'environnement et d'autres partenaires de l'I2LEC.

L'unité d'opérations conjointes dirigée par INTERPOL, avec le soutien de l'ONUDC, d'EUROPOL et du ministère de l'intérieur des Émirats arabes unis, ciblera les crimes contre l'environnement dans le monde entier, tandis que la police des Nations unies s'efforcera de former des experts de la police pour aider à renforcer les capacités de lutte contre les crimes contre l'environnement et les menaces liées au climat dans les pays où ils sont déployés.

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 24 juillet 2023 /PRNewswire/ -- L'Initiative internationale des forces de l'ordre pour le climat (I2LEC), une initiative conjointe dirigée par le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis en partenariat étroit avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a lancé aujourd'hui sa feuille de route pour les années 2023 à 2025 en mettant l'accent sur cinq initiatives majeures visant à lutter contre les crimes environnementaux et la crise climatique au sens large.

Ce lancement fait suite à une réunion du comité directeur de l'I2LEC, qui a discuté de la nécessité d'une action mondiale, notamment d'un renforcement de la formation et d'opérations conjointes pour relever les défis climatiques et lutter contre les crimes contre l'environnement. La feuille de route guidera les actions et les domaines de travail de l'I2LEC dans les années à venir.

Le Comité directeur a réuni des partenaires d'I2LEC et des représentants d'organismes internationaux, notamment l'ONUDC, INTERPOL, l'Unité conjointe sur l'environnement PNUE/OCHA, EUROPOL, ESRI, UNPOL et le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis, qui ont unanimement reconnu l'importance de la coopération et de la coordination internationales pour relever les défis posés par le changement climatique, à l'échelle mondiale.

La feuille de route 2023-2025 englobe un certain nombre d'initiatives mondiales, menées par divers membres du comité directeur. Ces initiatives comprennent un livre blanc sur les crimes qui affectent l'environnement, ainsi qu'une évaluation des lacunes et des besoins au niveau mondial, une équipe d'observateurs des Nations unies pour les incidents climatiques, un centre de formation mondial et une unité mixte d'opérations climatiques dirigée par Interpol et ciblant les crimes qui affectent l'environnement et le changement climatique. Chacune de ces initiatives sera dirigée par une organisation membre du comité directeur de l'I2LEC.

Le lieutenant-colonel Dana Humaid, directrice générale du Bureau des affaires internationales du ministère de l'intérieur des Émirats arabes unis, a souligné l'importance de la mise en place d'une feuille de route pour garantir que tous les partenaires concernés renforcent de manière proactive la capacité des services répressifs à relever les défis posés par le changement climatique :

« Les défis mondiaux appellent des solutions mondiales. Cette réunion productive du comité directeur a une fois de plus mis en évidence le fait qu'il est non seulement essentiel que les services répressifs soient préparés au changement climatique, mais aussi que nous disposions des moyens et de la compréhension nécessaires pour prévenir et poursuivre les crimes contre l'environnement. Au ministère, nous dirigerons l'évaluation mondiale de l'état de préparation de l'I2LEC, ce qui nous permettra d'acquérir une connaissance approfondie des lacunes et des besoins des services répressifs mondiaux en ce qui concerne le changement climatique. Par la suite, nous mettrons en place un centre de formation mondial à Abu Dhabi, afin de soutenir les organismes d'application de la loi du monde entier dans cette entreprise », a déclaré le lieutenant-colonel Humaid.

Hatem Aly, représentant régional de l'ONUDC pour la région du Conseil de coopération du Golfe, a réitéré le soutien de l'ONUDC à l'I2LEC en tant que coprésident de l'initiative.

« Au nom de l'ONUDC dans son ensemble, je réaffirme notre engagement le plus total en faveur du soutien technique et stratégique à tous les niveaux pour la mise en œuvre de cette initiative conjointe. À cette fin, l'ONUDC se lancera dans la rédaction d'un document de recherche complet sur les crimes qui affectent l'environnement, dans le but de présenter ces résultats lors de la COP28 sous la bannière de l'I2LEC. Les initiatives et les projets adoptés dans le cadre de l'I2LEC exploiteront les plateformes de données existantes et l'expertise spécialisée de nos partenaires membres de l'initiative en vue d'accroître la sensibilisation du public et de renforcer les capacités techniques des services répressifs en ce qui concerne les crimes qui affectent l'environnement et le climat. Dans ce contexte, l'ONUDC s'engage à utiliser les capacités techniques intégrées de ses instruments régionaux et mondiaux pertinents et de ses plateformes programmatiques. »

M. Steven Kavanagh, Directeur exécutif des Services de police d'INTERPOL, a déclaré : « La lutte contre la criminalité environnementale est devenue une mission essentielle des services chargés de l'application de la loi. Au cours des 100 dernières années, INTERPOL a joué un rôle de premier plan dans la mise en place d'opérations internationales d'application de la loi en fonction des menaces les plus répandues. Les enjeux du changement climatique étant de plus en plus importants, notre stratégie de sécurité environnementale doit refléter l'ampleur de la menace à laquelle nous sommes tous confrontés. Cette mission nous passionne et nous sommes déterminés à tirer parti de notre expertise en matière d'application de la législation environnementale pour apporter une réponse plus forte et mener des opérations conjointes à l'échelle mondiale avec les partenaires de l'I2LEC. »

Faisal Shahkar, conseiller de la police des Nations unies, a ajouté : « Il est urgent d'apporter une réponse globale à la crise climatique. J'applaudis le lancement de cette feuille de route de deux ans, qui contribuera à renforcer notre soutien à la police dans les pays hôtes qui s'attaquent aux défis climatiques et aux crimes contre l'environnement. L'intégration d'une police respectueuse de l'environnement grâce à des partenariats essentiels tels que celui-ci contribue à la mise en place d'une police des Nations unies mieux préparée à un avenir marqué par la hausse des températures, l'augmentation de l'insécurité alimentaire et hydrique, la criminalité et les conflits liés au climat. Nous sommes impatients de contribuer à l'initiative I2LEC, notamment par la formation et le déploiement d'experts de la police des Nations unies. »

Guilhem Soulie, responsable de la sécurité nationale au Moyen-Orient et en Afrique chez Esri, a souligné l'importance d'avoir accès à divers ensembles de données et de permettre leur gestion conjointe afin d'effectuer des analyses pertinentes pour I2LEC :

« Les crimes contre le climat ont des conséquences de deuxième et troisième ordre, ou des effets d'entraînement, qui exigent la mise en place de flux de renseignements appropriés. Cela exige à son tour une collaboration totale entre une base très diverse d'organisations nationales et internationales. Esri est fier de mettre son expertise technologique au service d'un tel éventail d'organismes internationaux chargés de l'application de la loi et s'engage à fournir sa technologie et son expertise, en particulier dans la création de l'évaluation de la préparation mondiale et du tableau de bord interactif, afin d'accroître massivement notre accès à l'information climatique en temps réel. »

La première réunion du Comité directeur a eu lieu après plusieurs étapes importantes depuis la création de l'initiative, y compris l'engagement d'I2LEC, qui a été présenté à la 32e session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ) à Vienne, où il a obtenu le soutien de plus de 20 pays.

À partir d'aujourd'hui, le ministère de l'intérieur des Émirats arabes unis et l'ONUDC, ainsi que les autres partenaires d'I2LEC, uniront leurs forces pour la mise en œuvre de la feuille de route 2023-2025. Cela inclut plusieurs événements appartenant à I2LEC qui auront lieu lors de la COP28 à Dubaï plus tard cette année, dans le but d'accroître la sensibilisation internationale et le soutien à l'initiative.

I2LEC est une initiative mondiale qui vise à sensibiliser, à renforcer les capacités et à mener des recherches sur les crimes qui affectent l'environnement et le changement climatique, ainsi que sur la réponse des services répressifs à l'évolution du climat.

