Les employés donnent un NPS de -29 à la formation en ligne de leur organisation, malgré l'augmentation des investissements dans l'e-learning

MADRID, 5 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Gamelearn a lancé son dernier rapport interactif, Les contradictions de la formation en entreprise 2022 , dans lequel plus de 1 500 employés et professionnels des RH et du L&D ont été interrogés. Les résultats révèlent que, bien que 64 % des organisations aient augmenté leurs investissements dans la formation digitale au cours de l'année écoulée, il existe toujours un décalage entre leurs offres de formation en ligne et les attentes des employés.

On a demandé aux employés d'organisations de différents secteurs ce qu'ils pensaient de la formation en ligne qu'ils recevaient, et leur verdict était inquiétant : ils ont évalué la formation en ligne de leur entreprise avec un NPS moyen de -29. Ce résultat est conforme aux évaluations typiques, qui sont désormais accentuées par l'épuisement numérique.

Lorsqu'on leur demande ce que les employés aimeraient trouver dans leurs formations en ligne, la réponse est sans appel : des simulations de la vie réelle (66 %) et la gamification (40 %). Curieusement, les professionnels et consultants en RH et L&D pensent également qu'ils devraient inclure ces éléments dans leurs cours.

La majorité des employés et des professionnels sont prêts à adopter de nouveaux formats et de nouvelles stratégies dans la formation digitale. L'innovation peut parfois être identifiée à des processus nouveaux et compliqués, sauf pour la méthode du game-based learning.

Les principes de base du game-based learning sont simples mais très efficaces. L'idée est de combiner un contenu de qualité avec une histoire attrayante et des éléments de gamification engageants, associés à des simulations qui permettent un feedback immédiat ( learning by doing ). Cette formule a permis aux serious games, ou jeux vidéo de formation, d'atteindre un NPS de 45, bien loin des -29 que les employés ont noté l'an dernier pour leurs cours d'e-learning traditionnels.

Avec cette méthodologie, les équipes RH et L&D ont atteint et continuent d'atteindre leurs objectifs de formation, à la hauteur de l'impact attendu sur l'entreprise. Quant aux employés, ils apprécient un format qui les engage, en étant capables d'assimiler et de retenir ce qu'ils apprennent tout en s'amusant.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les opinions de 1 500 employés et professionnels des RH et du L&D sur la formation en ligne en entreprise, accédez au rapport interactif ici .

SOURCE Gamelearn