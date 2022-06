Les entreprises asiatiques ont du mal à compenser les pertes dues à l'augmentation des impayés

L'augmentation alarmante de 60% des pertes liées aux échanges interentreprises (B2B) risque de menacer gravement les liquidités des entreprises en Asie.

LEVALLOIS-PERRET, France, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le recouvrement des créances commerciales B2B est devenu une problématique majeure pour les entreprises asiatiques actives sur les marchés intérieurs et extérieurs. Elles doivent faire face à une forte augmentation des coûts de credit management en interne, tout en continuant de protéger leur trésorerie des incertitudes actuelles liées à un environnement économique et commercial difficile.

La problématique devient plus grave encore pour les créances commerciales B2B de long terme (plus de 90 jours) qui passent en créances irrécouvrables, malgré plusieurs tentatives de recouvrement. Dans cette situation, les entreprises peinent à trouver des ventes supplémentaires, ce qui les aiderait à compenser leurs pertes et ainsi éviter de mettre leurs liquidités sous pression.

Les signes avant-coureurs d'une pression croissante sur les liquidités des entreprises sont évidents avec la nette augmentation de 60% des impayés interentreprises (B2B) dont le recouvrement n'a pas abouti, par rapport à notre enquête de 2021. C'est la principale préoccupation exprimée par les entreprises interrogées sur sept marchés asiatiques (Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Singapour, Taïwan et Vietnam) et dans les Émirats Arabes Unis pour l'édition 2022 du Baromètre Atradius des pratiques de paiement en Asie.

C'est Taïwan qui a tiré la sonnette d'alarme, avec des créances irrécouvrables près de trois fois supérieures à l'année passée – représentant désormais 8% de la valeur totale des factures B2B. Les entreprises de Hong Kong et de Singapour ont également déclaré qu'elles étaient durement touchées par l'augmentation des créances irrécouvrables, avec une hausse moyenne de 50% dans les deux cas. L'Indonésie a également souffert, avec une augmentation de 40% des dépôts de bilan. Le entreprises vietnamiennes, intégrées à l'enquête pour la première fois, ont déclaré que leurs liquidités étaient à la fois entamées par les dépôts de bilan (à hauteur de 6% de la valeur totale des factures B2B) et par les impayés B2B, qui affectent environ la moitié de la valeur du commerce B2B.

Notre enquête sur le marché asiatique révèle que 20% d'entreprises de plus que l'année précédente ont déclaré être plus disposées à accorder des crédits aux clients B2B. C'est le signe que les conditions actuelles du marché sont très concurrentielles et que les entreprises ont du mal à réaliser le chiffre d'affaires supplémentaire pour compenser les pertes dues aux impayés. L'enquête a également révélé que la capacité à suivre le rythme de la demande (33%) et la résilience de la demande des clients B2B (25%) est une préoccupation sérieuse pour les entreprises pour les mois à venir.

La plupart des entreprises interrogées ont ainsi pris conscience de l'importance d'une stratégie solide de credit management. Une entreprise sur deux sur l'ensemble des marchés interrogés s'est montrée intéressée par l'assurance-crédit afin d'atténuer l'impact du risque de crédit.

Andreas Tesch, Chief Market Officer Atradius, déclare : « Les perspectives de croissance en Asie restent relativement solides, à environ 5% cette année et en 2023. Mais de nombreuses entreprises de la région exportent dans le monde entier alors que nous traversons une période de profonde instabilité, où l'impact continu de la pandémie et les bouleversements géopolitiques ont entraîné une révision à la baisse des perspectives de croissance mondiale, à un peu plus de 3%. Les entreprises asiatiques ressentent les effets de cette instabilité généralisée de la scène commerciale mondiale. La multiplication des impayés peut être le signe avant-coureur d'un environnement commercial soumis à des tensions financières. Cela explique certainement pourquoi la nécessité d'une stratégie solide de credit management est apparue comme un thème clé tout au long de notre enquête dans les principales économies de la région ».

Roeland Punt, Directeur Régional des Ventes Atradius Asie, ajoute : « Compte tenu de l'incertitude persistante sur le marché, la tendance des retards de paiement ne devrait pas s'améliorer rapidement. L'inquiétude liée à l'allongement de la durée des procédures de recouvrement reste vive. Les procédures de credit management des entreprises seront mises à l'épreuve, et les entreprises ayant une approche flexible et holistique de la question seront mieux placées pour naviguer dans les eaux troubles qui peuvent se présenter ».

Le Baromètre Atradius des pratiques de paiement pour l'Asie-Pacifique est disponible au téléchargement dans la section « Publications » de notre site Internet : https://atradius.fr/publications/.

Il s'agit d'une analyse approfondie de la manière dont les entreprises des principaux marchés d'Asie-Pacifique gèrent les risques de défaut de paiement B2B. Les thèmes abordés sont : les délais de paiement, le délai de recouvrement des factures, la gestion des retards de paiement, l'impact des retards de paiement et les perspectives commerciales.

À propos d'Atradius

Le Groupe Atradius est le numéro 2 mondial en gestion des risques de crédit et propose des solutions d'assurance-crédit, de recouvrement et de caution, grâce à sa présence stratégique dans plus de 50 pays. Atradius réalise un chiffre de plus de 1,9 milliard d'euros et dispose d'informations sur la solvabilité de 260 millions d'entreprises dans le monde. Ses solutions protègent les entreprises contre les impayés. Atradius fait partie du Groupe Catalana Occidente (GCO.MC), l'un des leaders de l'assurance en Espagne et de l'assurance-crédit dans le monde.

Twitter

https://twitter.com/atradiusfr

YouTube

http://www.youtube.com/user/atradiusfr

LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/atradius-france

Pour en savoir plus :

Site web : www.atradius.fr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg

SOURCE Atradius N.V.