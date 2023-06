Les entreprises d'Europe de l'Est s'attendent à une baisse des bénéfices malgré la hausse des ventes, selon une enquête d'Atradius

AMSTERDAM, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- La principale préoccupation exprimée par des entreprises interrogées dans toute l'Europe de l'Est est une menace pour la rentabilité au cours de l'année à venir. La reprise de la demande des consommateurs et des entreprises devrait conduire à une augmentation des ventes, cependant de nombreuses entreprises ne sont pas certaines que cela se traduira par une amélioration des bénéfices en raison de la pression continue sur leurs structures de coûts malgré un ralentissement progressif de l'inflation. Alors que 55 % des entreprises interrogées s'attendent à une hausse des ventes, seulement 39 % d'entre elles s'attendent à une augmentation des bénéfices dans les prochains mois.

Cette incertitude est amplifiée par une crainte importante que les entreprises encourent des coûts de gestion du risque de crédit plus élevés en raison d'une détérioration attendue du comportement de paiement des clients dans le commerce B2B. Les entreprises d'Europe de l'Est ont rapporté que ces coûts seraient liés au fait de consacrer davantage de temps et de ressources au recouvrement des factures impayées tout en renforçant les processus de contrôle du crédit. Elles ont déclaré qu'une telle augmentation des coûts nuirait davantage à la rentabilité et pourrait entraver les activités commerciales.

Tels sont les messages clairs formulés par les entreprises interrogées dans sept marchés d'Europe de l'Est, à savoir la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie pour l'édition 2023 du B2B payment practices trends, Eastern Europe 2023 | Atradius (rapport Atradius 2023 sur les tendances des pratiques de paiement B2B en Europe de l'Est).

Les inquiétudes au sujet des éventuels problèmes de flux de trésorerie qui pourraient avoir une incidence sur leur santé financière sont une autre des préoccupations clairement exprimées par les entreprises interrogées en Europe de l'Est. 79 % des entreprises ont déclaré ne s'attendre à aucune amélioration ni à aucun changement dans les délais de recouvrement (DSO) au cours des prochains mois. 21 % d'entre elles s'attendent à une détérioration du DSO et à des goulets d'étranglement potentiels. Le DSO était déjà élevé, ce qui a incité de nombreuses entreprises à raccourcir les délais de paiement, à améliorer leur recouvrement de créances commerciales à long terme afin de conserver leurs liquidités à l'interne et à réduire le besoin d'emprunt externe qui aurait une incidence supplémentaire sur leur structure de coûts.

Pour protéger la rentabilité dans ce contexte de détérioration du risque de crédit, de nombreuses entreprises d'Europe de l'Est ont déclaré qu'elles mettraient davantage l'accent sur l'importance de la gestion du risque de crédit dans le commerce B2B. 49 % des entreprises interrogées en Europe de l'Est envisagent de poursuivre la rétention interne et la gestion du risque de crédit client, mais l'un des inconvénients potentiels de cette approche est lié à la question de savoir s'il y aura suffisamment de réserves pour absorber le choc d'une vaste annulation de créances, ce qui pourrait menacer la survie des entreprises. Cela peut expliquer pourquoi, par rapport à l'an dernier, 20 % d'entreprises interrogées supplémentaires déclarent envisager de souscrire à une assurance-crédit au cours de 12 prochains mois, pour se protéger contre l'impact des créances impayées tout en libérant des liquidités pour les opérations commerciales.

Thomas Langen, directeur régional principal d'Atradius pour l'Allemagne, l'Europe centrale et orientale, a déclaré : « Même si l'inflation retombe et que son impact a été quelque peu atténué par la vigueur des monnaies locales en Europe de l'Est, l'environnement commercial reste très tendu. La menace d'une pression excessive sur les coûts entraînera une diminution des marges bénéficiaires et mettra en péril la viabilité des entreprises. Dans ce contexte, la protection des créances revêt une importance vitale pour les entreprises de tous les secteurs. Une approche stratégique de la gestion du crédit, notamment via l'assurance-crédit, peut aider les entreprises à atténuer l'incidence du risque de crédit lié aux transactions B2B sur les activités commerciales et à réaliser leur croissance grâce à des opérations commerciales sûres en cette période économique difficile. »

L'enquête du Baromètre Atradius des Pratiques de Paiement pour l'Europe de l'Est a été menée entre la fin du premier trimestre et le milieu du deuxième trimestre de 2023, et les résultats doivent donc être considérés dans cette optique. Les résultats fournissent un bon aperçu de la façon dont les entreprises sont payées par leurs clients B2B, et de la façon dont elles abordent les problèmes causés par les mauvaises pratiques de paiement dans l'environnement économique et commercial difficile actuel. Les rapports régionaux et nationaux sont disponibles à la rubrique Publications du site Internet d'Atradius.

À propos d'Atradius

Atradius est un fournisseur mondial d'assurance-crédit, d'obligations et de cautions, de services de collecte et d'informations avec une présence stratégique dans plus de 50 pays. Les produits proposés par Atradius protègent les entreprises du monde entier contre les risques de défaillances associés à la vente de biens et services à crédit. Atradius est membre du GCO, l'une des principales entreprises du secteur espagnol de l'assurance et l'un des plus grands assureurs de crédit au monde. Vous trouverez plus d'informations en ligne sur https://group.atradius.com .

Retrouvez Atradius sur les réseaux sociaux

· Twitter

· https://twitter.com/atradius

· LinkedIn

· https://linkedin.com/company/atradius

· YouTube

· https://www.youtube.com/user/atradiusgroup

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/712156/4096088/Atradius_Logo.jpg

SOURCE Atradius N.V.