Les entreprises et les régulateurs se rencontreront à l'occasion du Global Mobility Call, l'établissant ainsi comme l'épicentre mondial de la mobilité durable

GMC2023 accueille l'agenda officiel de la mobilité de la présidence espagnole de l'UE

MADRID, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- La deuxième édition du Global Mobility Call, un congrès-exposition clé sur le thème de l'agenda international de la mobilité durable, se tiendra à Madrid du 24 au 26 octobre. Pour cette deuxième édition, GMC2023 sera le point de rencontre des entreprises et des régulateurs pour mener la transformation des secteurs impliqués dans la mobilité décarbonée, sûre et inclusive du futur. Les principaux acteurs des affaires et institutionnels de l'écosystème de la mobilité, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, y participeront, ainsi que des experts internationaux qui présenteront les tendances et les projets de pointe.

Le GMC accueillera une partie de l'agenda officiel de la mobilité de la présidence espagnole du Conseil de l'UE avec trois réunions organisées par le ministère espagnol des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda Urbain, réunissant des représentants des 27 pays de l'UE et des commissaires de l'UE. Il s'agit de la « Conférence technique sur la mobilité dans les zones rurales », du « Partenariat PEP sur la mobilité active » et des Couloirs européens en Espagne 360 : Couloir Atlantique et Couloir Méditerranéen, pour lesquels un investissement de plus de 53,8 milliards d'euros est prévu.

Les grandes entreprises et associations sectorielles suivantes sont parmi celles ayant confirmé leur participation au GMC23: BP, Cepsa, EDP, Iberdrola et Total Energies pour le secteur de l'énergie, Consorcio de Transportes, EMT et Metro de Madrid pour le transport public, Adif, Aena, Arriva, Astara, Enaire, Iberia, Ineco, Puertos del Estado, PWC, Renfe, Santander (WABI et Ulity), Senasa et UBER pour la mobilité multimodale, Etra, Indra et Sistem pour la technologie et l'innovation, et la Direction Générale des Routes et l'Institut Géographique National pour les infrastructures, entre autres, qui seront tous présents dans les zones d'exposition et de congrès. Plus de 100 entreprises exposantes, des start-ups et 50 associations sectorielles nationales et internationales y participeront.

Des intervenants de renom, dont Bertrand Piccard, Peggy Liu, Jeremy Rifkin, Ugwem Eneyo, Miguel Luengo et Ge Jun, ont confirmé leur participation, de même que le Comité Consultatif du Programme, composé de 12 professionnels de premier plan de l'écosystème de la mobilité durable, tels que Eric-Mark Huitema, Sita Holstlog, Javier Gándara, Julia López Ventura et Sophie Bernard.

Pour sa deuxième édition, le GMC devient l'événement international incontournable pour les acteurs de la mobilité afin d'unir leurs forces et d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et les Objectifs de Développement Durable. Le GMC est également une plateforme d'affaires et de réseautage pour les entreprises opérant en Europe afin de tirer profit des fonds NextGenerationEU et de s'aligner sur le Green Deal européen.

Photo : Participants au Global Mobility Call 2022 – crédit photo Global Mobility Call

SOURCE Global Mobility Call