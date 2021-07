Les entreprises sont de retour dans les bureaux, selon Ofer Kerzner

Selon une étude de CBRE , les employés souhaitent retourner dans les bureaux pour obtenir un équilibre plus sain entre vie professionnelle et vie privée. Cependant, le rôle des bureaux a changé. Qu'est-ce que cela signifie pour les employés et les investisseurs ? Explications d'Ofer Kerzner

KIEV, Ukraine, 28 juillet 2021 /PRNewswire/ -- L'investisseur Ofer Kerzner est certain que les bureaux se transformeront bientôt en un lieu de communication, d'événements éducatifs et de développement de carrière. Il déclare : « Les gens veulent qu'un centre d'affaires soit un endroit confortable où l'on peut passer toute la journée. Les clients souhaitent une zone pour les enfants, une zone de détente, des cafés et des restaurants dans un bâtiment et facile à parcourir à pied. »

Le modèle de bureau hybride peut répondre à ces besoins. Il implique une chaîne de bureaux principaux et de petits bureaux satellites à proximité de grands complexes d'appartements. Il permet aux employés de travailler à distance de marche de leur domicile et de disposer de tout ce dont ils ont besoin pour se détendre après le travail.

Le co-working peut convenir aux petites entreprises et aux indépendants. Ce type de formule attire les clients grâce à des horaires de travail flexibles, des périodes de location négociables, des espaces loués de différentes tailles et la possibilité de changer rapidement de format de travail.

Les espaces de co-working sont des lieux privilégiés pour étendre son réseau et bénéficier de l'aide de ses collègues. L'un des premiers co-workings de la capitale ukrainienne, Kiev, a été ouvert à cet effet à « Art-zavod Platforma ».

Les colocations constituent une autre possibilité pour les indépendants de travailler avec des personnes partageant les mêmes idées : il s'agit d'appartements dans lesquels les résidents disposent d'une chambre individuelle et d'un espace commun. Les colocations rassemblent des personnes partageant les mêmes valeurs, elles partagent le même lieu de vie et passent du temps libre ensemble.

À l'échelle mondiale, les loyers des bureaux augmenteront au premier trimestre de 2022 et retrouveront les niveaux d'avant la crise en 2025. Ofer Kerzner suggère que 2021 pourrait être le bon moment pour investir dans les centres d'affaires, car les investisseurs peuvent désormais trouver des biens à des prix raisonnables.

À Kiev, la tendance à un modèle de bureau hybride peut donner le coup d'envoi à de nouveaux projets sur la rive gauche du fleuve Dnipro. On y trouve de nombreuses anciennes zones industrielles qui peuvent être transformées en centres d'affaires modernes. De faibles coûts d'investissement pour l'achat et la rénovation, une durée de projet plus courte et une densité de marché plus faible permettront aux investisseurs d'offrir des espaces de bureaux de qualité à 2/3 du prix de location de classe B près du centre-ville.

Il est toutefois important de garder à l'esprit que, contrairement aux marchés mondiaux stables, où il est courant de signer un contrat de location de 10 ans, en Ukraine, les périodes de location de 3 à 5 ans sont plus courantes.

Les colocations s'orienteront vers des baux à moyen et long terme, car c'est moins risqué pour les propriétaires.

