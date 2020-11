Les équipes financières sont dans l'obscurité quand il s'agit de dépenses liées à une pandémie : Soldo nous éclaire

Plus de 72 % des entreprises sont dans l'obscurité en ce qui concerne les finances liées à la pandémie, affirmant que les flux de travail numériques et l'environnement de travail virtuel ont rendu plus difficile la visibilité des finances

Le télétravail imposé aux professionnels de la finance exacerbe les difficultés qu'ils rencontrent déjà dans la gestion des dépenses des entreprises

Les directeurs financiers souhaitent davantage de clarté, de visibilité et de contrôle en matière de dépenses, car Soldo améliore les fonctionnalités de base et simplifie la facilité d'utilisation, en lançant une nouvelle identité de marque, soulignant sa mission d'être le meilleur moyen de gérer les dépenses des entreprises

LONDRES, 30 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Une étude de Soldo, la principale plateforme européenne d'automatisation des paiements et des dépenses, a mis en lumière des faits bruts. Plus de 72 % des directeurs financiers britanniques déclarent que leurs équipes ne sont « pas préparées à faire face à un environnement de travail virtuel complet ou partiel ». L'incapacité à s'adapter aux flux de travail numériques signifie que plus de 58 % des entreprises britanniques ne sont pas sûres de leur niveau actuel de fonds de roulement.1

Alors que la pandémie a fait sortir de l'ombre la valeur stratégique de la focalisation sur la finance, 64 % des professionnels de la finance déclarent que le stress inutile des tâches quotidiennes telles que les rapprochements empêche de se concentrer véritablement sur les questions stratégiques. En effet, ces rapprochements ne sont pas des questions anodines : plus de la moitié des directeurs financiers (54 %) déclarant que leur fonds de roulement est si faible que la perte de recettes de TVA « menace la stabilité des entreprises ».2

Ces chiffres sont les premiers résultats d'une recherche que Soldo a spécialement commandée pour étudier comment le manque de visibilité et de contrôle des dépenses des entreprises tout au long de la pandémie a créé un chaos financier dans les entreprises européennes. Le rapport complet sera lancé au début de l'année 2021.

En parlant des premières conclusions, Carlo Gualandri, fondateur et PDG de Soldo, a déclaré :

« Les recherches de Soldo montrent que cela n'a jamais été aussi important pour les entreprises qui cherchent une meilleure façon de gérer leurs dépenses. Les équipes financières doivent trouver de nouvelles méthodes de travail mieux adaptées à l'évolution du paysage économique. Ils ont besoin de plus de clarté, de visibilité et de contrôle de leurs finances pour pouvoir se retourner rapidement afin de prospérer (ou de survivre).

« Depuis le premier confinement, nous avons constaté un énorme changement dans les habitudes de dépenses de nos clients, avec une croissance exponentielle du commerce électronique, des services numériques et de la publicité en ligne, et une réduction significative des dépenses des employés telles que les voyages et les divertissements. Nous soutenons ce changement par le lancement de notre nouvelle plateforme d'automatisation des paiements et des dépenses, avec de nouvelles fonctionnalités innovantes, notamment de nouvelles capacités de créer des rapports et des cartes virtuelles Google dédiées aux dépenses publicitaires de Google.

Les collègues sont de plus en plus dispersées et doivent s'adapter à des méthodes de travail plus flexibles, les entreprises doivent fournir les outils et les services dont les employés ont besoin pour faire leur travail. Nous voulons aider les entreprises à gagner en efficacité et aider les équipes à déléguer la responsabilité des dépenses à quelqu'un grâce à notre plateforme d'automatisation des paiements et des dépenses ».

Soldo veut aider plus de 24 millions d'entreprises en Europe à prendre le contrôle de leurs dépenses et à optimiser leurs processus financiers, une réelle nécessité dans le climat économique actuel. Entièrement réglementé et autorisé dans l'EEE par le biais de licences de monnaie électronique au Royaume-Uni et en Irlande, Soldo est tout à fait prêt à poursuivre l'expansion de ses services en fonction des négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l'UE.

La nouvelle arrive au moment où Soldo lance une nouvelle identité de marque, soulignant sa mission d'être le meilleur moyen de gérer les dépenses des entreprises. Pour en savoir plus, consultez le site www.soldo.com

À propos de Soldo :

Fondée en 2015 par le vétéran de la technologie Carlo Gualandri, Soldo est l'une des entreprises de fintech à la croissance la plus rapide en Europe. En 2019, la société a levé 61 millions de dollars dans le cadre d'une série B dirigée par Battery Ventures et Dawn Capital avec la participation d'Accel et d'autres investisseurs existants. Il s'agit du plus grand tour de table jamais obtenu par une société d'automatisation des paiements et des dépenses.

Avant Soldo, le suivi et le contrôle des dépenses était un art obscur : les entreprises créaient des solutions de contournement pour les paiements et étouffaient le personnel avec l'administration financière. Il existe une meilleure méthode.

Permettez aux employés et aux services d'effectuer des achats (de la publicité aux logiciels, des frais de déplacement au commerce électronique). Contrôlez chaque coût avec des budgets personnalisés et suivez les transactions en temps réel. Connectez les logiciels de comptabilité pour automatiser les rapports et gagnez du temps, puis utilisez les connaissances acquises pour vous développer. Soldo combine les cartes d'entreprise prépayées à puce avec une plateforme de gestion complète. La meilleure façon de gérer les dépenses des entreprises. www.soldo.com.

1 Sur la base des résultats préliminaires de 100 entretiens réalisés avec des décideurs de haut niveau dans des PME au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie

2 Comme ci-dessus

