Les espoirs nationaux reposent sur les stars du tennis pour remporter la gloire olympique à Tokyo

- Les numéros 1 mondiaux Novak Djokovic et Ashleigh Barty mènent un peloton de choc à Tokyo 2020

- Sept anciens médaillés olympiques et 11 champions du Grand Chelem en simple se disputeront l'or

- Des joueurs représentant 46 nations se rendent à Tokyo pour le tournoi de tennis olympique qui se tiendra du 24 juillet au 1er août

LONDRES, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- La liste définitive des participants au tournoi de tennis olympique a été publiée alors que les meilleurs joueurs du monde entier commencent à arriver au Japon pour représenter leur pays aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Des joueurs représentant 46 pays s'affronteront pour la gloire olympique au cours de la compétition qui débutera le samedi 24 juillet à l'Ariake Tennis Park. Sept de ces joueurs - Petra Kvitova, Elena Vesnina, Bethanie Mattek-Sands, Andy Murray, Kei Nishikori, Rajeev Ram et Novak Djokovic - espèrent tous répéter ou consolider leurs exploits passés en tant que médaillés aux Jeux olympiques précédents.

Un certain nombre de débutants olympiques tenteront également de se hisser sur le podium pour la première fois, notamment Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Ashleigh Barty, Naomi Osaka et Aryna Sabalenka qui disputeront leurs premiers matchs à ce tournoi. Le peloton très compétitif comprend les dix premières femmes et sept des dix premiers hommes du classement de la saison 2021.

Membre clé de l'équipe serbe championne de la Coupe Davis en 2010, Djokovic n'est pas étranger au succès de la Serbie sur la scène mondiale. Il tentera de faire mieux que le bronze obtenu à Pékin en 2008 en ajoutant une quatrième médaille d'or au palmarès de son pays, tous sports confondus. Djokovic a déclaré : « Je suis très fier de faire mes bagages pour Tokyo et de rejoindre notre équipe nationale dans le combat pour remporter les médailles les plus brillantes de la scène olympique. Pour moi, jouer pour la Serbie a toujours été une joie et une motivation particulières et je ferai de mon mieux pour nous rendre tous heureux ! »

La n°1 mondiale Ashleigh Barty, quant à elle, espère marquer les esprits lors de ses premiers Jeux. Elle a partagé ses sentiments de joie et de fierté avec itftennis.com : « Je pense que représenter son pays est le plus grand honneur qu'on puisse avoir. On joue pour quelque chose de plus grand que soi ; on joue pour rendre son peuple fier, et cela ne vaut pas seulement pour les résultats, mais aussi pour l'attitude. »

La liste a été finalisée après la date limite du 16 juillet pour les dernières réaffectations - les remplacements en cas de retrait de l'inscription pour le simple et le double se feront désormais parmi les personnes figurant déjà sur la liste.

David Haggerty, Président de l'ITF, a déclaré : « Ces joueurs connaissent l'expérience unique et spéciale de représenter leur pays à la Coupe Davis, à la Coupe Billie Jean King et à d'autres tournois de qualification aux Jeux olympiques, et nous avons beaucoup de chance de nous retrouver ici à Tokyo pour les Jeux olympiques, malgré les perturbations des 18 derniers mois. Nous souhaitons bonne chance à tous les participants et espérons que leur expérience à Tokyo leur laissera des souvenirs inoubliables. »

Les tirages au sort seront effectués le jeudi 22 juillet et publiés sur le site web de l'ITF. Les inscriptions pour l'épreuve olympique en double mixte de 16 équipes seront déterminées sur place le 27 juillet.

De plus amples informations sur le processus de qualification sont disponibles ici . La liste définitive des participants peut être consultée ici .

