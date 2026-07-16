Les étudiants de la Solar Team Eindhoven présentent Stella Juva : La première ambulance au monde alimentée à l'énergie solaire

EINDHOVEN, Pays-Bas, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'équipe étudiante néerlandaise Solar Team Eindhoven a annoncé un nouveau concept de mobilité médicale durable : Stella Juva. L'équipe a pour objectif de rendre les soins médicaux accessibles dans les régions où les infrastructures et l'approvisionnement en carburant sont limités.

Des soins sans frontières ni carburant

Stella Juva est la première ambulance au monde conçue pour fonctionner entièrement à l'énergie solaire tout en alimentant l'ensemble des équipements médicaux embarqués. Le véhicule sera officiellement présenté le 21 juillet 2026. Ce concept offre une alternative directe aux régions où les pénuries de carburant ou d'électricité limitent actuellement l'accès aux soins de santé. Une présentation complète du projet, accompagnée de photos, est disponible sur la page dédiée au projet « Tuningsupply » du site.

Une technologie éprouvée, issue d'Eindhoven

L'équipe s'appuie sur un solide bilan en matière d'innovation : Les étudiants d'Eindhoven ont remporté quatre fois d'affilée la catégorie « Cruiser » du Bridgestone World Solar Challenge en Australie. L'expertise mise au service de Stella Juva s'appuie également sur des projets tels que Stella Terra, le premier véhicule solaire tout-terrain au monde, qui a parcouru plus de 1 000 km à travers le Maroc.

« Ce qui fait la force de ce projet, c'est que nous pouvons nous appuyer sur l'expertise existante de spécialistes européens », explique Steven Swinkels, responsable technique et des événements chez Solar Team Eindhoven. « Nous travaillons avec des partenaires locaux spécialisés, notamment la société néerlandaise Tuningsupply, qui est chargée de fournir des composants essentiels de freinage et de contrôle du véhicule de la marque Wilwood. Cela nous permet de développer une technologie prête à être mise en œuvre dans la pratique. »

Essais sur le terrain menés par des organisations humanitaires

En août 2026, l'équipe mettra l'ambulance solaire à l'épreuve sur le terrain en se rendant sur les sites d'intervention prévus par des ONG locales. Ces essais permettront de démontrer comment Stella Juva peut contribuer à la prise en charge des patients et assurer, en toute sécurité, la recharge et le fonctionnement des équipements médicaux dans des zones difficiles d'accès pour les services d'urgence traditionnels.

À propos de Solar Team Eindhoven

Solar Team Eindhoven est une équipe étudiante pluridisciplinaire de l'Université technique d'Eindhoven qui développe des solutions innovantes de mobilité à énergie solaire.

À propos de Tuningsupply

Tuningsupply est un fournisseur néerlandais de composants automobiles spécialisés, au service des équipes d'ingénieurs et des professionnels de l'automobile dans toute l'Europe.