Les étudiants universitaires européens s'affrontent à nouveau dans le ciel du Portugal

Plus de 500 étudiants sont attendus au concours de lancement de fusées, EuRoC - European Rocketry Challenge, organisé par l'Agence spatiale portugaise, qui se déroule du 11 au 18 octobre

L'édition de cette année a connu le plus grand nombre de candidatures jamais enregistré, avec plus de 40 équipes candidates provenant de 11 pays

LISBONNE, Portugal, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'Agence spatiale portugaise organise, pour la troisième année consécutive, l'EuRoC - European Rocketry Challenge, la compétition de lancement de fusées destinée aux étudiants universitaires de plusieurs pays européens, qui compte cette année 20 équipes de 11 pays.

Cette année, de nouveaux pays participent à l'EuRoC, avec l'entrée de deux équipes d'Espagne et de deux équipes de Hongrie. De plus, il existe également une coopération entre les pays, puisque des étudiants portugais font partie d'équipes étrangères, et vice versa. La fusée expérimentale italienne Skyward en est un exemple, avec des éléments portugais dans son équipe. D'autre part, le RED portugais compte des membres brésiliens.

Il y aura plusieurs premiers participants, comme l'équipe portugaise Fénix Rocket Team, qui réunit des étudiants de l'Universidade de Coimbra et de l'Universidade da Beira Interior, et 10 autres équipes : BME Aerospace - BMEAERO (Hongrie) ; BME Suborbitals - BMESUB (Hongrie) ; Faraday Rocketry UPV (Espagne) ; Hybrid Engine Development - HyEnD (Allemagne) ; LeoFly - LF (France) ; l'Université de la Technologie de Poznan (Pologne) ; PUT Rocketlab (Pologne) ; Student Team for Aerospace and Rocketry - STAR (Espagne).

Il y aura quelques retours, comme l'équipe autrichienne Aerospace Team Graz, qui détient actuellement le record de vitesse atteint par une fusée dans la compétition ; ARIS - Akademische Raumfahrtinitiative Schweiz (Suisse) ; Aristotle Space & Aeronautics Team - ASAT (Grèce) ; Bath Rocket Team - BRT (Royaume-Uni) ; CranSEDS (Royaume-Uni) ; Endeavour (Royaume-Uni) ; Imperial College London Rocketry - ICLR (Royaume-Uni) ; PoliWRocket (Pologne) ; Rocket Experimental Division - RED (Portugal) ; Skyward Experimental Rocketry - Skyward ER (Italie) ; une équipe TUST - TU Wien Space Team (Autriche), et EPFL Rocket Team - ERT (Suisse), le gagnant en 2021.

« La croissance de la compétition a été visible », commente Marta Gonçalves, responsable des projets éducatifs à l'Agence portugaise. « L'EuRoC est aligné sur les objectifs stratégiques de l'Agence spatiale portugaise et il s'agit d'un concours qui encourage l'innovation et motive les étudiants à apprendre à travailler en équipe, en résolvant des problèmes du monde réel sous la même pression que celle à laquelle ils seront confrontés dans leur future carrière », ajoute-t-elle.

Plus d'informations sur le concours ici .

À propos de l'EuRoC (European Rocketry Challenge) :

L'EuRoC (European Rocketry Challenge) est le premier concours universitaire de lancement de fusées en Europe, promu par l'Agence spatiale portugaise. Depuis 2020, l'EuRoC cherche à encourager les étudiants universitaires à concevoir, construire et lancer leurs propres fusées, en favorisant le développement des compétences technologiques des étudiants en sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, etc.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web d'EuRoc ici .

SOURCE Agência Espacial Portuguesa