LES ÉVÉNEMENTS DE L'INITIATIVE CAPITALE ITALIENNE DE LA CULTURE AU PRINTEMPS 2023 FONT DE BERGAME ET DE BRESCIA DES DESTINATIONS INCONTOURNABLES

Un programme riche en initiatives allant de l'art à la musique en passant par le cinéma et le design, dans les théâtres et les plus beaux lieux des deux villes.

BERGAME et BRESCIA, Italie, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Bergame et Brescia ont dévoilé un riche programme composé de dizaines d'événements prévus pour ce printemps qui en font des destinations incontournables de 2023.

Tout d'abord, les expositions : des inédits, de l'avant-gardisme, des rétrospectives. À l'académie Carrara (Bergame) et au Musée de Santa Giulia (Brescia), respectivement, les œuvres qui seront exposées sont celles de deux artistes majeurs : Cecco del Caravaggio , la première exposition qui lui est entièrement dédiée, et Giacomo Ceruti , qui figure également en photographie à la Pinacothèque Tosio Martinengo, dans un dialogue avec les photos du grand David Lachapelle. L'aspect contemporain et le thème de la dématérialisation émergent dans l'exposition « Un saut dans le vide. L'art au-delà de la matière » à la galerie GAMeC de Bergame, qui accueille l'art moderne et contemporain sous toutes ses formes.

Occupant une place tout aussi importante, la musique dans toute sa diversité. Le Bergamo Jazz Festival , qui au lieu du 23 au 26 mars, transformera de nombreux lieux insolites en clubs de jazz accueillants, mettant à l'affiche des talents confirmés et émergents tandis que le Festival de piano international de Brescia , qui se tiendra à partir du 22 avril, est dédié à l'anti-avant-gardisme en musique.

Un grand accent est mis sur l'innovation, thème central du « Festival Rouge et Bleu », un festival diffus destiné aux plus jeunes participants, et du Made Film Festival , une revue consacrée au cinéma d'industrie, au patrimoine des entreprises et au mélange des langues. Et un événement cinématographique incontournable et exclusif présentera Quentin Tarantino au Teatro Grande : le 6 avril, le réalisateur sera présent à Brescia pour la seule date de présentation italienne de sa première œuvre non fictionnelle, Cinema Speculation.

Enfin, du 24 mars au 4 juin, Bergame, capitale italienne de la culture, accueillera l'exposition « Penser les usines. Histoires du prix Compasso d'Oro, de Bergame à Brescia », le plus ancien et le plus prestigieux prix mondial du design, qui rassemble des objets fabriqués dans les deux villes.

L'initiative Bergame et Brescia Capitales italiennes de la Culture 2023 est soutenue par Intesa Sanpaolo et A2A en tant que partenaires principaux, Brembo en tant que partenaire système, Ferrovie dello Stato Italiane et SACBO en tant que partenaires régionaux. Le ministère de la Culture et la Fondazione Cariplo sont des partenaires institutionnels.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2017529/Cecco_del_Caravaggio_Exposition_in_Bergamo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2017532/Giacomo_Ceruti_Exposition_in_Brescia.jpg

SOURCE Italian Capital of Culture 2023