Les experts avertissent que la léthargie de l'hygiène post-COVID pourrait exposer des millions de personnes au risque d'infections mortelles dues à la résistance aux antimicrobiens

Le Global Hygiene Council (GHC) nous appelle à pratiquer une bonne hygiène, comme le lavage des mains, afin de prévenir la propagation des maladies infectieuses et de réduire l'impact de la résistance aux antimicrobiens (RAM).

LONDRES, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Avec plus de 5 millions de décès dans le monde, le COVID-19 a imposé un lourd fardeau aux sociétés et aux systèmes de santé du monde entier. Alors que nous continuons à nous attaquer à l'impact du COVID-19, il existe une menace de santé publique encore plus grande à laquelle il faut s'attaquer, la RAM. L'importance du rôle de l'hygiène dans la rupture de la chaîne d'infection a été démontrée lors de la pandémie de COVID-19. Cependant, les experts du GHC craignent que nous assistions à une léthargie de l'hygiène lors de la transition vers un monde post-COVID, exacerbant ainsi la menace de la RAM.

Le mois dernier, l'OMS a publié son rapport sur l'état de l'hygiène des mains dans le monde, soulignant l'importance de l'hygiène des mains pour prévenir les infections et réduire la charge de la RAM en prolongeant la durée de vie des antimicrobiens (par exemple, les antibiotiques). Le GHC se félicite de cette attention accrue portée à l'hygiène des mains et soutient la WAAW de cette année en concentrant ses activités sur la réduction du besoin d'antibiotiques en encourageant une meilleure hygiène des mains pour prévenir la propagation des infections.

La porte-parole du GHC, Sabiha Essack, professeur à l'école des sciences pharmaceutiques de l'université de KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, commente : « Une hygiène responsable, telle que le lavage des mains, est une intervention efficace pour prévenir les infections, contribuant ainsi à éliminer le besoin d'antimicrobiens (par exemple, les antibiotiques). Des comportements tels que le lavage des mains ont le potentiel de réduire la transmission de la maladie, comme on l'a constaté avec le COVID-19, et devraient être encouragés après une pandémie ».

L'utilisation inutile d'antibiotiques favorise le développement et la propagation d'infections résistantes. Les infections courantes dont le traitement échoue en raison de bactéries résistantes aux antimicrobiens sont responsables de plus de 700 000 décès par an dans le monde et devraient être associées au décès de 10 millions de personnes par an d'ici 2050. L'adoption de pratiques d'hygiène quotidiennes peut réduire jusqu'à 50 % le risque d'infections courantes et offre un cadre pour réduire la prescription d'antibiotiques, minimisant ainsi les possibilités de formation de bactéries résistantes aux antibiotiques.

L'apparition de foyers de maladies infectieuses étant plus probable d'ici à 2030, nous devons adopter des comportements durables en matière d'hygiène afin de nous protéger, nous et nos proches, contre la menace des maladies infectieuses émergentes, de réduire la charge de la RAM et de préserver les antimicrobiens, tels que les antibiotiques, pour les années à venir.

