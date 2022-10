LES EXPERTS DU GLOBAL HYGIENE COUNCIL (GHC) APPELLENT À INVESTIR DANS L'HYGIÈNE DES MAINS POUR SAUVER DES VIES

À l'occasion de la Journée mondiale du lavage des mains, le 15 octobre 2022, le GHC appelle à investir dans l'éducation et les ressources sur le lavage des mains afin d'assurer l'hygiène universelle des mains, de prévenir les maladies et de sauver des vies.

LONDRES, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Se laver les mains avec du savon est l'une des étapes les plus importantes pour réduire la propagation des maladies infectieuses. C'est une démarche nettement moins coûteuse que d'autres politiques de santé publique et qui présente de nombreux avantages socioéconomiques, outre la réduction des maladies, notamment l'accroissement de la productivité et la réduction des dépenses de santé.

Dans la foulée de la pandémie de COVID-19, des efforts ont été déployés pour améliorer les habitudes d'hygiène, pourtant l'Organisation mondiale de la Santé estime que nous devrions quadrupler les progrès actuels pour répondre aux enjeux d'hygiène fixés par les Nations Unies dans le cadre des objectifs de développement durable. Si les tendances actuelles se maintiennent, 1,9 milliard de personnes ne disposeront toujours pas des équipements de base pour se laver les mains chez elles d'ici 2030, ce qui souligne la nécessité d'investir davantage dans les programmes de lavage des mains à travers le monde.

Lorsque le COVID-19 est apparu, l'accès aux équipements de lavage des mains, à l'éducation et au financement s'est avéré insuffisant : 30 % de la population mondiale n'était pas équipée pour le lavage des mains à l'eau et au savon ; et près de la moitié des établissements médicaux (43 %) n'étaient pas dotés d' équipements de base pour se laver les mains au sein des établissements de soin . Le GHC s'aligne sur le thème de la Journée mondiale du lavage des mains 2022, « Unissons-nous pour une hygiène universelle des mains » (Unite for Universal Hand Hygiene), et appelle les autorités sanitaires à accorder la priorité à l'hygiène des mains pour aider à prévenir les infections.

Les chercheurs estiment que les programmes nationaux de lavage des mains pourraient générer des retombées économiques fructueuses et doubler le retour sur investissement, voire nettement plus pour certains pays. Une étude souligne qu'un programme national de lavage des mains en Inde pourrait permettre de multiplier le rendement du capital investi par 92.

Elizabeth Scott, professeure émérite et présidente du Global Hygiene Council, a commenté :

« Le GHC se fait le champion de l'hygiène, et notamment du lavage des mains, comme moyen de prévenir les infections. Il est inadmissible que, au XXIe siècle, des milliards de personnes dans le monde n'aient toujours pas accès aux équipements de base pour se laver les mains à l'eau et au savon.

Un effort de collaboration massif est nécessaire à tous les niveaux de la société, y compris un investissement accru des gouvernements dans les infrastructures d'hygiène. Nous devons revenir à l'essentiel et accroître la visibilité de l'hygiène des mains, à l'eau et au savon ou avec un désinfectant à base d'alcool lorsque l'accès à l'eau propre et au savon est impossible, comme moyen de prévenir les infections en première ligne dans le contexte médical et pour le grand public. »

